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Kandıra hindisine talep yoğun

Meralarda mısır, fındık, buğday, ayçiçeği ve kekik gibi doğal ürünlerle yetiştirilen, lezzetiyle çok talep gören Kandıra hindisi, yılbaşına sayılı günler kala 100 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu

Kandıra’da, köy sakinlerince doğal ortamda yetiştirilen, lezzetiyle ünlü ‘Kandıra hindisi’ 100 liradan başlayan fiyatlarla yılbaşı sofralarında yerini almayı bekliyor. Meralarda 8 ay boyunca mısır, fındık, buğday, ayçiçeği ve kekik gibi doğal ürünlerle yetiştirilen Kandıra hindisi, yılbaşına sayılı günler kala sofraları süslemeye hazırlanıyor. Hindi yetiştiricileri, ellerindeki hayvanları yılbaşı öncesinde bitirmeyi planlıyor.

300 HİNDİYİ SATTI

Kandıra'da 6 senedir hindi üreticiliği yapan Musa Yener (55) yaptığı açıklamada, ilçenin önemli değerlerinden biri olan hindinin çok lezzetli olduğunu söyledi. Bu işi hem Kandıra hindisinin canlandırılması hem de gençlere iş imkanı sağlamak için yaptığını anlatan Yener, bu yıl 500 hindi yetiştirdiğini, şu ana kadar 300'ünü sattığını belirtti.

ÜRETİMDE AZALIŞ VAR

Yılbaşı için yetiştirdiği hindileri sipariş üzerine daha çok İstanbul'un lüks restoranlarına, otellere ve büyük marketlere sattığını belirten Yener, muhafazakar kesimin de yılbaşı sonrası için sipariş verdiğini dile getirdi. Hindi üretiminde geçen yıllara göre azalış olduğuna dikkati çeken Yener, kendi çabalarıyla bu işi yaptıklarını ancak bu konuda desteğe ve teşvike ihtiyaçları olduğunu belirtti.

“FİYATLAR 100-200 LİRA ARASINDA”

Kandıra hindisinin fiyatının 100 ila 200 lira arasında değiştiğini belirten Yener, dişi ve erkek hindi arasında, aynı yaşta oldukları için sadece kilogram farkı olduğunu, lezzetlerinin değişmediğini, dişi hindinin ortalama 4-6, erkek hindininse 6-12 kilogram ağırlığında olduğunu anlattı. Yener, iyi bir hindinin ibiğinin parlak kırmızı, kanadının altının da beyazlaşmış veya mısır özü renginde olmasından anlaşılabileceğini sözlerine ekledi.

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