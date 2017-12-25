Borç bunalımına girip çatıya çıktı!

Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde bulunan bir iş hanının çatısına çıkan H.D. intihar etmek istedi. Çatının kenarına oturan kişiyi görenler, polise haber verdi. Olay yerine, polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye merdiveni ile intihar etmek isteyen kişinin yanına yaklaşan polis, H.D. ile görüştü. Borçlarının olduğunu söyleyen H.D. yaklaşık 45 dakika süren görüşmelerin ardından ikna oldu. Aşağıda toplananlar ise merakla yaşananları izledi. H.D. aşağı indirilirken, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.