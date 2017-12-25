Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde bulunan bir iş hanının çatısına çıkan H.D. intihar etmek istedi. Çatının kenarına oturan kişiyi görenler, polise haber verdi. Olay yerine, polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye merdiveni ile intihar etmek isteyen kişinin yanına yaklaşan polis, H.D. ile görüştü. Borçlarının olduğunu söyleyen H.D. yaklaşık 45 dakika süren görüşmelerin ardından ikna oldu. Aşağıda toplananlar ise merakla yaşananları izledi. H.D. aşağı indirilirken, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.
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Borç bunalımına girip çatıya çıktı!
Körfez'de, 38 yaşındaki H.D. bir iş hanının çatısına çıkarak, intihar etmek istedi. Borçlarının olduğunu söyleyen H.D. ikna edilerek aşağı indirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz