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Arakan'ın hastanesinin suyu İSU'dan

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Myanmar da yaşanan zulümler sonucu Bangladeşe sığınan Rohingya Arakan Müslümanlarının kaldığı Balu Khali mülteci kampında Sağlık Bakanlığı AFAD TİKA ve Kızılay tarafından kurulan 120 yataklı sahra hastanesinin içmesuyu ihtiyacı için su kuyuları açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Myanmar’ da yaşanan zulümler sonucu Bangladeş’e sığınan Rohingya (Arakan) Müslümanlarının kaldığı BaluKhalimülteci kampında Sağlık Bakanlığı, AFAD, TİKA ve Kızılay tarafından kurulan 120 yataklı sahra hastanesinin içmesuyu ihtiyacı için su kuyuları açtı. Mülteci kampının sularını İSU Merkez Laboratuvarı’nda analizlerini de yapan İSU, TİKA tarafından yapılacak sahra okullarının içmesuyu ihtiyaçlarını karşılamak için 20 adet yeni su kuyusu daha açacak.

ARAKAN'A SU KUYUSU

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile geçtiğimiz yıllarda işbirliği protokolü imzalayan İSU Genel Müdürlüğü, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun direktifleri doğrultusunda mağdur ve mazlum Müslüman toplumlara yardımlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıllarda Pakistan’da içmesuyu arıtma tesisi kuran, Karadağ’da da altyapı projesi yapan İSU, son olarak Myanmar’da baskılar sonucu ülkelerini terk ederek Bangladeş’e sığınan onbinlerce Rohingya (Arakan) Müslümanlarının bulunduğu mülteci kampının sağlıklı içmesuyu ihtiyacı için çalışma başlattı.

2. KUYUNUN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Geçtiğimiz günlerde Bangladeş’e giden İSU Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Ünal Bostan, Projeler Daire Başkanı Semih Turan ve Jeoloji Mühendisi Abdullah Altuntaş BaluKhalimülteci kampında incelemelerde bulundu. Zor şartlar altında yaşayan mağdur Müslümanların kullandığı sulardan numuneler alan İSU ekibi, bu numuneleri de İSU Merkez Laboratuvarında tahlil ve analizlerini yaptı. Yapılan analizler sonucuna göre su kuyusu açma çalışmaları kapsamında ilk olarak Sağlık Bakanlığı, AFAD, TİKA ve Kızılay tarafından kurulan 120 yataklı sahra hastanesinin ihtiyacını karşılamak için su kuyusu açtı. İkinci su kuyusunun açma çalışmalarını da sürdürüyor.

SAHRA OKULLARI AÇILACAK

Mülteci kampında bulunan İSU Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Ünal Bostan yeni kuyuların açılması için çalışmalar yapıyor. TİKA’nın UNİCEF ile yaptığı anlaşma çerçevesinde mülteci kampında sahra okulları açılacak. İSU Genel Müdürlüğü’ de bu kapsamda açılacak okulların içmesuyu ihtiyaçlarını karşılamak için 20 adet yeni su kuyusu açacak. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım beraberinde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile birlikte mülteci kampını geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek inceleme ve yardımlarda bulundu.

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