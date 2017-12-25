Tchibo’nun Yeni Kış Kahveleri İçinizi Isıtacak

68 yıldır kahvelerinin kalitesi, tazeliği ve çeşitliliğiyle fark yaratan Tchibo; dumanı üstünde, farklı lezzetlere sahip yepyeni kış kahvelerini mağazalarındaki kahve barlarında kahve severlerle buluşturarak sıcacık sohbetlere eşlik ediyor.

KIŞ AYLARININ VAZGEÇİLMEZİ

Tchibo’nun yüzde 100 Arabica çekirdeklerinden hazırlanan kış kahvelerinden biri olanTarçınlı Çikolatalı Latte,kış aylarının vazgeçilmez baharatı tarçın ve çikolatanın uyumuyla damaklarda unutulamayacak bir tat bırakıyor. TchiboKaramelli Lattebuz gibi havalarda karamelin yumuşacık tadıyla mutluluk verirken,Beyaz Çikolatalı Lattebeyaz çikolatadan vazgeçemeyenlere eşsiz bir lezzet sunuyor.Chai Tea Latteise içindeki sağlıklı baharatlarla kahve tutkunlarına enerji veriyor. Eşsiz lezzete sahip tüm bu kahveler, Tchibo mağazalarındaki kahve barlarda kışın tadını çıkarmak isteyenleri bekliyor. Dünyanın dört bir yanından gelen en kaliteli Arabica çekirdeklerinden üretilmiş kahve çeşitleri, kahve keyfini evinde de sürdürmek isteyenler için Tchibo mağazaları vetchibo.com.trinternet mağazasının yanı sıra Migros ve Macrocenter’larda da satışa sunuluyor.