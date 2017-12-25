Ziraat Bankası emeklilerinden Zeki Tan ın eşi Bülent veLevent Tan'nınAnnesiNecla Tan hayatını kaybetti. Cenazesi bugün (Pazartesigünü)Kandıra Merkez Şefik Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakipKandıra Asrimezarlığına defnedilecektir.Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Bugün 10:03 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 12:09 TSİ )
Necla Tan vefat etti
Ziraat Bankası emeklilerinden Zeki Tan ın eşi Bülent ve Levent Tan'nın Annesi Necla Tan vefat etti.
Bugün 10:03 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz