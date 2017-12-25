4 gün beyninde kanamayla dolaştı

Körfez Belediyesi Çözüm Masası personellerinden Veysel Köksal beynin kanamayla farkında olmadan 4 gün boyunca yaşamını sürdürdü. Alınan bilgilere göre, Köksal'ın 4 gündür başında geçmeyen bir ağrı vardı. Köksal, ağrı kesici içmesine rağmen geçmeyen ağrının tansiyondan olabileceğini tahmin etti. Hastaneye kaldırılmadan bir gün önce halı saha maçı yapan Köksal eve gelip o yorgunlukla uykuya daldı. Ter içinde uyanan Köksal evinin koridorunda bayıldı. Hemen hastaneye kaldırılan Köksal'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ameliyat olan Köksal'ın durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.