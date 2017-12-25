Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:07 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 14:50 TSİ )

4 gün beyninde kanamayla dolaştı

Körfez Belediyesi Çözüm Masası personellerinden Veysel Köksal beynin kanamayla farkında olmadan 4 gün boyunca yaşamını sürdürdü.

Körfez Belediyesi Çözüm Masası personellerinden Veysel Köksal beynin kanamayla farkında olmadan 4 gün boyunca yaşamını sürdürdü. Alınan bilgilere göre, Köksal'ın 4 gündür başında geçmeyen bir ağrı vardı. Köksal, ağrı kesici içmesine rağmen geçmeyen ağrının tansiyondan olabileceğini tahmin etti. Hastaneye kaldırılmadan bir gün önce halı saha maçı yapan Köksal eve gelip o yorgunlukla uykuya daldı. Ter içinde uyanan Köksal evinin koridorunda bayıldı. Hemen hastaneye kaldırılan Köksal'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ameliyat olan Köksal'ın durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

Bugün 10:07 TSİ - Asayiş

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
TEM’de devrilen tır yolu trafiğe kapattı mask
TEM’de devrilen tır yolu trafiğe kapattı
Milli piyango biletlerini çalan hırsız yakalandı mask
Milli piyango biletlerini çalan hırsız yakalandı
Lastiği patlayan kamyon devrildi mask
Lastiği patlayan kamyon devrildi
Park içerisindeki trafo yandı mask
Park içerisindeki trafo yandı
Kocaeli'de göreve iade edilenler mask
Kocaeli'de göreve iade edilenler
Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı mask
Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL mask
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL
Eşini sevgilisine öldürttü! mask
Eşini sevgilisine öldürttü!
Fikri Işık, Başbakan oluyor mask
Fikri Işık, Başbakan oluyor
Nuri Peker vefat etti! mask
Nuri Peker vefat etti!
Ehliyette yeni dönem başlıyor mask
Ehliyette yeni dönem başlıyor
AKP'li başkan tutuklandı! mask
AKP'li başkan tutuklandı!

GALERİ

Kartepe’nin eşsiz doğası havadan görüntülendi mask
Kartepe’nin eşsiz doğası havadan görüntülendi
Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı mask
Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı
Kılıçdaroğlu, CHP Kocaeli il binasını açtı mask
Kılıçdaroğlu, CHP Kocaeli il binasını açtı
Karda ilerlemenin ilginç yolu..! mask
Karda ilerlemenin ilginç yolu..!
Kandıra hindisi nasıl pişirilir? İşte Muzaffer ustadan püf noktaları mask
Kandıra hindisi nasıl pişirilir? İşte Muzaffer ustadan püf noktaları
"Kocaeli’yi 5 yılda Paris yapayım" mask
"Kocaeli’yi 5 yılda Paris yapayım"
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR