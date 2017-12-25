Körfez Belediyesi Çözüm Masası personellerinden Veysel Köksal beynin kanamayla farkında olmadan 4 gün boyunca yaşamını sürdürdü. Alınan bilgilere göre, Köksal'ın 4 gündür başında geçmeyen bir ağrı vardı. Köksal, ağrı kesici içmesine rağmen geçmeyen ağrının tansiyondan olabileceğini tahmin etti. Hastaneye kaldırılmadan bir gün önce halı saha maçı yapan Köksal eve gelip o yorgunlukla uykuya daldı. Ter içinde uyanan Köksal evinin koridorunda bayıldı. Hemen hastaneye kaldırılan Köksal'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ameliyat olan Köksal'ın durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.
Bugün 10:07 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:50 TSİ )
4 gün beyninde kanamayla dolaştı
Körfez Belediyesi Çözüm Masası personellerinden Veysel Köksal beynin kanamayla farkında olmadan 4 gün boyunca yaşamını sürdürdü.
Bugün 10:07 TSİ - Asayiş
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