Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kartepe Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca istikametine gitmekte olan Serkan A.(24) idaresindeki 41 FP 106 plakalı hafif ticari araç, bir anda kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan araç, yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu kısmında bulunan Yunus D. ağır yaralanırken, sürücü Sekan A. ise hafif yaralandı.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Seka Devlet ve Umuttepe Eğitim Araştırma Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz