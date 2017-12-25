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Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde hafif ticari aracın kontrolden çıkıp bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kartepe Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca istikametine gitmekte olan Serkan A.(24) idaresindeki 41 FP 106 plakalı hafif ticari araç, bir anda kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan araç, yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu kısmında bulunan Yunus D. ağır yaralanırken, sürücü Sekan A. ise hafif yaralandı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Seka Devlet ve Umuttepe Eğitim Araştırma Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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