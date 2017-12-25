Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette arkadaşı tarafından 66 yaşındaki Teoman Yazıcıoğlu yerde hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Yazıcıoğlu’nun öldüğünü belirledi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alması sonrasında Yazıcıoğlu’nun cansız bedenini Karasu İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.