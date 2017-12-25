Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette arkadaşı tarafından 66 yaşındaki Teoman Yazıcıoğlu yerde hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Yazıcıoğlu’nun öldüğünü belirledi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alması sonrasında Yazıcıoğlu’nun cansız bedenini Karasu İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.
Bugün 10:23 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:24 TSİ )
66 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir kişi arkadaşı tarafından ölü bulundu.
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz