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Başbakan Yıldırım: 10 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek

Başbakan Yıldırım "Spor Bakanlığına 10 bin 900, üniversitelerimize 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına 2 bin ve üniversite hastanelerine 7 bin yeni personel olmak üzere tüm kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Kilis Valiliğinde yaptığı açıklamada "2018'de devletin verdiği hizmetlerin daha kaliteli, daha eksiksiz bir şekilde yerine getirilebilmesi için Sağlık Bakanlığı'na 36 bin, Milli Eğitim Bakanlığı'na 20 bin, Adalet Bakanlığı'na 15 bin, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 10 bin 900, üniversitelerimize 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 2 bin ve üniversite hastanelerine 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek." dedi.

Bugün 10:32 TSİ AA Ankara- Siyaset

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