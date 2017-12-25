Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Kilis Valiliğinde yaptığı açıklamada "2018'de devletin verdiği hizmetlerin daha kaliteli, daha eksiksiz bir şekilde yerine getirilebilmesi için Sağlık Bakanlığı'na 36 bin, Milli Eğitim Bakanlığı'na 20 bin, Adalet Bakanlığı'na 15 bin, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 10 bin 900, üniversitelerimize 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 2 bin ve üniversite hastanelerine 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek." dedi.
Bugün 10:32 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 10:33 TSİ )
Başbakan Yıldırım: 10 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek
Başbakan Yıldırım "Spor Bakanlığına 10 bin 900, üniversitelerimize 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına 2 bin ve üniversite hastanelerine 7 bin yeni personel olmak üzere tüm kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz