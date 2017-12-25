İzmit merkezdeki yeni hastane açıldı!

Kocaeli Devlet Hastanesi'nin ek binası tamamlandı. Son olarak hastanenin giriş çıkış kapısında yol düzenlemesi yapılmıştı. Bugün itibariyle hasta kabulüne başlayan Kocaeli Devlet Hastanesi'nin kapısındaki hareketlilik dikkat çekti. 42 bin metrekare alana yapılan yeni hastane 6 kattan oluşuyor.Yoğun bakım üniteleri ve acil servis dışında 320 yatağı olacak yeni hastanede bin 500 metrekarelik acil servis var. 40 yoğun bakım ünitesinin bulunduğu hastanede bin 200 personel çalışacak.