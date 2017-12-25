Kocaeli Devlet Hastanesi'nin ek binası tamamlandı. Son olarak hastanenin giriş çıkış kapısında yol düzenlemesi yapılmıştı. Bugün itibariyle hasta kabulüne başlayan Kocaeli Devlet Hastanesi'nin kapısındaki hareketlilik dikkat çekti. 42 bin metrekare alana yapılan yeni hastane 6 kattan oluşuyor.Yoğun bakım üniteleri ve acil servis dışında 320 yatağı olacak yeni hastanede bin 500 metrekarelik acil servis var. 40 yoğun bakım ünitesinin bulunduğu hastanede bin 200 personel çalışacak.
Bugün 10:38 TSİ- Sağlık ( Güncelleme : Bugün 13:47 TSİ )
İzmit merkezdeki yeni hastane açıldı!
Kocaeli Devlet Hastanesi bugün hasta kabulüne başladı.
Bugün 10:38 TSİ - Sağlık
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Izmit - bunlar çalmıyor hizmet yapıyor.ka mal
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.