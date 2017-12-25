Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:38 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 13:47 TSİ )

İzmit merkezdeki yeni hastane açıldı!

Kocaeli Devlet Hastanesi bugün hasta kabulüne başladı.

Kocaeli Devlet Hastanesi'nin ek binası tamamlandı. Son olarak hastanenin giriş çıkış kapısında yol düzenlemesi yapılmıştı. Bugün itibariyle hasta kabulüne başlayan Kocaeli Devlet Hastanesi'nin kapısındaki hareketlilik dikkat çekti. 42 bin metrekare alana yapılan yeni hastane 6 kattan oluşuyor.Yoğun bakım üniteleri ve acil servis dışında 320 yatağı olacak yeni hastanede bin 500 metrekarelik acil servis var. 40 yoğun bakım ünitesinin bulunduğu hastanede bin 200 personel çalışacak.

Bugün 10:38 TSİ - Sağlık

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Izmit - bunlar çalmıyor hizmet yapıyor.ka mal

Yanıtla . 0Beğen 25 Aralık 12:35

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Sık sık grip olanlar dikkat! mask
Sık sık grip olanlar dikkat!
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay mask
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay
Karatay'dan kas yapmak isteyenlere önemli uyarı mask
Karatay'dan kas yapmak isteyenlere önemli uyarı
Acil AB RH Pozitif (+) kan aranıyor! mask
Acil AB RH Pozitif (+) kan aranıyor!
Devlet hastaneleri kapatılıyor mu? mask
Devlet hastaneleri kapatılıyor mu?
Gölcük Devlet Hastanesi'ne yeni cihaz mask
Gölcük Devlet Hastanesi'ne yeni cihaz
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL mask
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL
Eşini sevgilisine öldürttü! mask
Eşini sevgilisine öldürttü!
Fikri Işık, Başbakan oluyor mask
Fikri Işık, Başbakan oluyor
Nuri Peker vefat etti! mask
Nuri Peker vefat etti!
Ehliyette yeni dönem başlıyor mask
Ehliyette yeni dönem başlıyor
AKP'li başkan tutuklandı! mask
AKP'li başkan tutuklandı!

GALERİ

Kartepe’nin eşsiz doğası havadan görüntülendi mask
Kartepe’nin eşsiz doğası havadan görüntülendi
Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı mask
Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı
Kılıçdaroğlu, CHP Kocaeli il binasını açtı mask
Kılıçdaroğlu, CHP Kocaeli il binasını açtı
Karda ilerlemenin ilginç yolu..! mask
Karda ilerlemenin ilginç yolu..!
Kandıra hindisi nasıl pişirilir? İşte Muzaffer ustadan püf noktaları mask
Kandıra hindisi nasıl pişirilir? İşte Muzaffer ustadan püf noktaları
"Kocaeli’yi 5 yılda Paris yapayım" mask
"Kocaeli’yi 5 yılda Paris yapayım"
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR