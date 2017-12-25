Bu gol yeşil sahalarda ender görülür

Rakibi karşısında 2 galibiyet 2 beraberlik alan Yeşil Siyahlılar 4’te 4’ü avuçlarından kaçırdı.

RAKİP KALECİ GOL ATTI

Cumartesi günü 15 ve 16 takımları İstanbul’da mücadele etti. Ali Mumcu’nun çalıştırdığı 15 grubu 2-0 öne geçtiği maçın son anlarında yediği golle maçı 2-2 bitirmek zorunda kaldı. Uğur Soykan’ın çalıştırdığı 16’lar maçı 2-1 kazandı. Pazar günü Vin-San’da 17 ve 19 takımları sahne aldı. Yusuf Yazıcı’nın çalıştırdığı 17 takımı Oğuzhan, Erol ve penaltıdan da Melih’in golleri ile rakibini 3-1 mağlup etti.

17’LER ÇOK İYİ GİDİYOR

19’lar çok büyük bir üzüntü yaşattı. Rıza’nın ikinci yarıdaki golü ile öne geçen temsilcimiz 4 dakika uzatma süresinin verildiği maçın 90+7. dakikasında rakip kalecinin kafa golüne engel olamadı ve mücadele 1-1 sona erdi. 15’ler 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile Sakaryaspor’u takip ediyor. 16’lar 11 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi ile dördündü, 17’ler, 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile birinci, 19’lar da 11 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi ile üçüncü sırada bulunuyor.

Kocaelispor akademi takımları bu hafta:

U-15 Tuzlaspor – Kocaelispor: 2-2

U-16Tuzlaspor – Kocaelispor: 1-2

U-17 Kocaelispor – Tuzlaspor: 3-1

U-19 Kocaelispor – Tuzlaspor: 1-1