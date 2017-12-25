Bu maç kazanılmalıydı kızlar!

Karşılaşma boyunca iki takım da hata yapmamak için risk almaktan kaçındı. Temsilcimizde kilit isimler Ebru, Ece, Sümeyra ve İlayda kötü günündeydi. Savunmada da Seda zaman zaman basit top kayıpları yaptı.

KALECİ AYŞE ÇOK İYİYDİ

Harbişspor adına günün en iyisi kaleci Ayşe Yılmaz’dı. Özellikle ikinci yarıda karşı karşıya kalınan pozisyonda kalesini gole kapatan Ayşe, 1 puanı getiren isimlerin başında yer aldı. Maçın ardından Kırmızı Lacivertliler çok büyük bir üzüntü yaşadı. 4. maçında 10. puanına ulaşan ekibimiz zirve iddiasını sürdürürken, Hakkarigücü de 5 maç sonunda puanını 10’a çıkardı. Ligde 200 bin lira yatırım yapan Gaziantep ALG, lider durumda bulunuyor. ALG 4 maçını da kazandı.

KOCAELİ HARBİŞ:0 HAKKARİGÜCÜ: 0

STAT: Kavaklı

HAKEMLER: İlayda Nihal Çetiner**, Veysel Arda Sonar***, Tansu Tekir***

KOCAELİ HARBİŞSPOR: Ayşe****, Sümeyra**, Helin**, Ebru*, Fatıma Sare**, Nur**, Leyla**, Ayçahan**, Ece**, İlayda**, Sedanur*

HAKKARİGÜCÜ: Gülsüm***, Oya** (Serra*) Özlem**, Emine** (Züleyha Dayan*), Züleyha Çalgınar**, Ümran**, Zeynep**, Nergiz**, Öznur***, Güney** (Dijan*), Aycan**

GOL: Yok