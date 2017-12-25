RDF Karamürsel, İstanbul’u fethetti! “2-3”

Kendisi gibi şampiyonluk adayı olan rakibini deplasmanda 3-2 mağlup eden Siyah Beyazlılar üst üste 8. galibiyetine imza attı.
HATALI HAKEM KARARLARI!
Mücadelenin ilk setini 25-19 kazanan ekibimiz ikinci seti son anlardaki basit hataları ve hakemin de hatalı kararlar vermesi ile 25-23 kaybetti. 3. sette gerilimli anlar yaşandı ve hakemin hatalı kararları ekibimizin konsantrasyonunu bozunca Karamürsel seti 25-18 kaybederek 2-1 geriye düştü. Ancak toparlanan ve rakibinden daha iyi olduğunu bile RDF dördüncü seti 25-18, karar setini de 15-7 kazanmasını bildi.
KANDIRA İHRAÇ OLDU
Erkekler Voleybol 2. Lig’de sezonun ilk yarısı sona erdi. Yeni Kandıra’nın maddi imkansızlıklar nedeni ile ihraç olduğu grupta RDF Karamürsel 10 maçta 8 galibiyet, 2 de yenilgi aldı. Maliye İhtisas grubu 26 puanla lider bitirirken, RDF Karamürsel ve İnegöl Oylat Kaplıcaları 23’er puan ile ikinci sırayı paylaştı. Temsilcimiz sezonun ikinci yarısını 10 maçta 7 galibiyet elde eden Genç Ufukspor ile açacak ve maç Eskişehir’de oynanacak.
HAFTANIN SKORLARI
Ziraat Bankası – Hasad Gençlik: 3-0
Maliye İhtisas – Bursa Voleybol: 3-0
İnegöl Belediye – Tekirdağ GHSK: 3-0
İstanbul Büyükşehir – RDF Karamürsel İY: 2-3
SGK – Gemlik Spor: 3-0
Genç Ufuk (Hükmen)
HAFTANIN PROGRAMI 6-7 OCAK 2018
Gemlik Spor - Ziraat Bankası
SGK - Tekirdağ GHSK
İnegöl Belediye - Bursa Voleybol
İstanbul Büyükşehir – Hasad Gençlik
Genç Ufuk - RDF Karamürsel İY
Maliye İhtisas (Hükmen)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz