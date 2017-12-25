RDF Karamürsel, İstanbul’u fethetti! “2-3”

Kendisi gibi şampiyonluk adayı olan rakibini deplasmanda 3-2 mağlup eden Siyah Beyazlılar üst üste 8. galibiyetine imza attı.

HATALI HAKEM KARARLARI!

Mücadelenin ilk setini 25-19 kazanan ekibimiz ikinci seti son anlardaki basit hataları ve hakemin de hatalı kararlar vermesi ile 25-23 kaybetti. 3. sette gerilimli anlar yaşandı ve hakemin hatalı kararları ekibimizin konsantrasyonunu bozunca Karamürsel seti 25-18 kaybederek 2-1 geriye düştü. Ancak toparlanan ve rakibinden daha iyi olduğunu bile RDF dördüncü seti 25-18, karar setini de 15-7 kazanmasını bildi.

KANDIRA İHRAÇ OLDU

Erkekler Voleybol 2. Lig’de sezonun ilk yarısı sona erdi. Yeni Kandıra’nın maddi imkansızlıklar nedeni ile ihraç olduğu grupta RDF Karamürsel 10 maçta 8 galibiyet, 2 de yenilgi aldı. Maliye İhtisas grubu 26 puanla lider bitirirken, RDF Karamürsel ve İnegöl Oylat Kaplıcaları 23’er puan ile ikinci sırayı paylaştı. Temsilcimiz sezonun ikinci yarısını 10 maçta 7 galibiyet elde eden Genç Ufukspor ile açacak ve maç Eskişehir’de oynanacak.

HAFTANIN SKORLARI

Ziraat Bankası – Hasad Gençlik: 3-0

Maliye İhtisas – Bursa Voleybol: 3-0

İnegöl Belediye – Tekirdağ GHSK: 3-0

İstanbul Büyükşehir – RDF Karamürsel İY: 2-3

SGK – Gemlik Spor: 3-0

Genç Ufuk (Hükmen)

HAFTANIN PROGRAMI 6-7 OCAK 2018

Gemlik Spor - Ziraat Bankası

SGK - Tekirdağ GHSK

İnegöl Belediye - Bursa Voleybol

İstanbul Büyükşehir – Hasad Gençlik

Genç Ufuk - RDF Karamürsel İY

Maliye İhtisas (Hükmen)