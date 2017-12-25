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Motoru yanan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde motoru alev alan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 41 PJ 493 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından duman çıkmaya başladı. Çıkan dumanları fark eden otomobil sürücüsü aracını durdurdu. Dumanların giderek arttığını ve alev aldığını fark eden sürücü hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri motor kısmı alev alev yanan otomobile müdahale etti. Yangının büyüyerek otomobilin diğer kısımlarına sıçramasını engelleyen itfaiye ekipleri, kısa süre sonra yangını söndürdü. Yangının elektrik sisteminden kaynaklanabileceği ihtimali ile çeşitli güvenlik önlemleri alındı. Yangın sebebiyle trafiğe kapatılan yol aracın kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı.

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