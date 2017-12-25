Yeni Tramvay araçları geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 Ağustos ayında, Kocaeli halkının hizmetine sunulan Akçaray tramvay hattı 2. Etabı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ekim ayı toplantısında kamuoyuna Genel Sekreter İlhan Bayram tarafından duyurulan, Akçaray 2. Etabı yeni tramvay araçları için ihale yapıldı. Alınacak 6 yeni tramvay araç ihalesi için 2 firma teklif sundu.

4 YENİ İSTASYON

Günlük kullanım rekorlarıyla Kocaeli halkının beğenisini kazanan Akçaray Tramvay hattına 4 yeni istasyon yapılacak. 2.2 km uzunluğundaki hattaki istasyonlar Seka Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi, Okullar Bölgesi ve Plajyolu mevkilerinde bulunacak. Gidiş-dönüş 15 km’lik mevcut tramvay hattına 5 km’lik tramvay hattının eklenmesiyle Kocaeli’ndeki tramvay hattı uzunluğu 20 km’ye çıkartılmış olacak.

18 ARAÇ OLACAK

Büyükşehir Belediyesi mevcut tramvay hattında çalışan 12 araçların yanı sıra yeni Tramvay hattı projesi için 6 yeni tramvay aracı alınacak. İlgili bakanlığın genelgesi gereği alınan tramvay araçlarının en az yüzde 51’i yerli üretimle üretilen araçlardan oluşuyor olacak. Büyükşehir Belediyesi böylelikle elinde bulunan 12 tramvay araca ilave olarak 6 yeni tramvay aracı eklenmesiyle bu sayı 18’e yükselecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihalede 2 firma teklif sundu. İhalede en yüksek teklif 55 milyon 455 bin TL olurken, en düşük teklif ise 45 milyon 240 bin TL ile verildi.