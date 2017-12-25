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Başkan Ayaz'a Serdar'da coşkulu karşılama

Yenidoğan Serdar Mahalle sakinleriyle bir araya gelenn AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, mahalle sakinleri tarafından davul zurna eşliğinde, meşalelerle ve slogan atarak karşıladı.

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, mahalle buluşmalarına ara vermeden devam ediyor. Her akşam bir mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ayaz ve beraberindekiler, son olarak Yenidoğan Serdar Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Düzenlenen programa İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, eski Meclis Üyesi Erkan Aksoy, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri, ilçe yöneticileri ve mahalle temsilcileri katıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği programda, talepler dinlendi ve mahallede yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

MEŞALELERLE KARŞILANDI

500'ü aşkın vatandaşın katıldığı programın girişinde İlçe Başkanı Hasan Ayaz'ı davul zurna eşliğinde, meşalelerle büyük bir coşku ile karşılayan mahalle sakinleri, 'Serdar Seninle Gurur Duyuyor, Başkan Nerede Biz Oradayız, Hasan Ayaz' sloganları attı. Programda aynı zamanda Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, mahalle sakini kadınlarla bir araya gelerek, onlarla saohbet etti ve taleplerini dinledi.

'ENERJİNİZ BİZE GÜÇ VERİYOR'

Yenidoğan ve Serdar Mahallelerimizin, her zaman reisimizin yol arkadaşlığını en güzel şekilde yapmış, bunun içinde her zaman gereken özveriyi göstermiştir. Sizin gücünüzü, verdiğiniz enerjiyi hiç bir zaman unutmadık. Bu enerji bize artı değer kattı. Kongremizde de farkınızı ve tüm güzelliğinizi ortaya koydunuz. Allah sizlerden razı olsun. Biz biriz, bütünüz, biz Türkiye'yi ayağa kaldıran liderin, Recep Tayyip Erdoğan'ın askerleriyiz.

'AVRUPA BİZDEN KORKUYOR'

Dün bizi adam yerine koymayan Amerika ve Avrupa bizden korkar hale geldi. Kolay değil. Türkiye'nin başında olan lider ve onun arkasında olan bizler her zaman onun arkasında mesafe katettik ve dünya 5'ten büyüktür dedik. Bizler atalarımızdan gelen güç, onlardan gelen insancıl, merhametli yönetim şekilleriyle biz artık 'Yeter söz milletin, yeter zulmün, zalimin önüne geçenler var ' diyerek Kudüs konusunda da dünyada ki bütün mazlumlara el açarak, kucak açan bir yönetim var.

'BÜYÜMEK ZORUNDAYIZ'

Arakan dendiğinde, Somali dendiğinde, Kudüs dendiğinde akla ilk gelen Türkiye'dir. Ümmet çaresiz, millet çaresiz. Bu durumda bizler küçük olamayız, büyük olmak zorundayız. İşte bu yüzden birlilk ve beraberliğie her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. 15 Temmuz'da bu milletin aziz evlatları hep birlikte sokaklara döküldük ve vatanımızı bölemezsiniz dedik. Aynı Kurtuluş savaşında olduğu gibi, izin vermedik" dedi.

Bugün 12:07 TSİ - Siyaset

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