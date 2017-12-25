Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18-24 Aralık tarihleri arasında çeşitli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 46 kilo 300 gram eroin, 1 kilo 164 gram kubar esrar, 369 gram esrar, 1,8 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 2 gram sentetik kannabinoid ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.
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Kocaeli'de 46 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kocaeli'de geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 46 kilo 300 gram eroin ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz