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Kocaeli'de 46 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli'de geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 46 kilo 300 gram eroin ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18-24 Aralık tarihleri arasında çeşitli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 46 kilo 300 gram eroin, 1 kilo 164 gram kubar esrar, 369 gram esrar, 1,8 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 2 gram sentetik kannabinoid ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bugün 12:24 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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