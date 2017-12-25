İlimizin kıdemli kademeli amatör futbolcularından, Hereke Yıldızspor’un kalecisi Emre Arslan ile Tavşantepespor’un teknik sorumlusu, özellikle Gölcükspor’daki futbolu ile parmakla gösterilen stoperi Mustafa Erkan Aydın rakip oldu. Bir dönem aynı takımda forma giyen iki İzmitli isim, Tavşantepespor – HerekeYıldızspor maçının ardından çok güzel görüntüler verdi. Eski günlerden bahseden ikili Süper Amatör Lig A Grubu’nda kritik haftalar öncesi bir birine başarı diledi.
Bugün 12:25 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:27 TSİ )
Erkan ve Emre eski günleri andı
İlimizin kıdemli kademeli amatör futbolcularından, Hereke Yıldızspor’un kalecisi Emre Arslan ile Tavşantepespor’un teknik sorumlusu, özellikle Gölcükspor’daki futbolu ile parmakla gösterilen stoperi Mustafa Erkan Aydın rakip oldu.
Bugün 12:25 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz