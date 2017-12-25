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Bugün 12:26 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:30 TSİ )

Kocaeli Güneş 6 maç sonra kazandı!

Süper Amatör Lig A Grubu’nda İhsaniyespor ile Kocaeli Güneşspor karşı karşıya geldi.

Son 5 maçta 13 puan toplayan İhsaniyespor ile son 5 maçta sadece 1 puan alabilen Kocaeli Güneşspor arasındaki kritik maçın galibi 4-2’lik skorla Güneşspor oldu ve 6 maç sonra kazanan Yeşil Siyahlılar adeta hayata döndü.

MAÇ GOLLERLE BAŞLADI

Kavaklı Stadı’ndaki maçın henüz ilk dakikasında İhsaniye’de Yusuf Başoğlu net bir bol kaçırdı. 5’te Güneşspor’da Kadir’in müthiş pasında Okan fileleri göremedi. 10’da Okan’ın pasında Hakan topu boş kaleye yuvarladı. (0-1) 13’te Güneş’te Bedirhan karşı karşıya gol kaçırdı. 18’de İhsaniye beraberliği buldu. Yasin’in köşe vuruşunda Fatih’in kafa vuruşunda top filelerle buluştu. “1-1”

İLK YARI 3-1 BİTTİ

34’te Güneş 2-1 öne geçti. Kadir’in ortasında Hakan’ın kafa vuruşunda ağlar havalandı. 44’te savunma arkasına sarkan Bedirhan topu kaleci Ersin’in yanından filelere yuvarladı ve ilk yarıyı Güneşspor 3-1 önde tamamladı. İkinci yarıda tempo daha da arttı. 50’de sol kanattan ceza sahasına sokulan Bedirhan kendisinin ikinci takımının 4. golünü attı.

YUSUF İNANILMAZI BAŞARDI

Bu dakikadan sonra gerilimli anlar yaşandı. 78’de kazanılan penaltıda Semih topu ağlara gönderdi ve fark 2’ye indi. 80’de Güneşspor’da kaptan Atilla ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 84’te günün şanssız ismi İhsaniye’de Yusuf topu iki metreden üstten auta gönderdi ve herkesin ağzını açık bıraktı. Kendisi de kaçırdığı golün şokunu üzerinden uzun süre atamadı.

İHSANİYE 6 MAÇ SONRA KAYBETTİ

86’da yine Yusuf’un sert şutunu Göktan çıkardı. 87’de Oğuzhan’ın şutunda top Göktan’da kaldı. 90’da Rüstem’in ortasında topa kimse dokunamadı. Kalan sürede başka gol olmayınca Güneşspor 6 maç sonra kazanırken, İhsaniyespor 6 maç sonra kaybetti. Güneşspor haftaya Arapçeşmespor’u konuk edecek, İhsaniye ise deplasmanda Diliskelesi ile çok zor bir maça daha çıkacak.

İHSANİYESPOR: 2KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 4

STAT: Kavaklı

HAKEMLER: Volkan Kırbaş***,Umur Kasap***, Umut Laleli***

İHSANİYESPOR: Hamdi Ersin*, Halil İbrahim**, Oğuzhan**, Bilal** (Dk. 59 Ömer*), Fatih***, Emrah ***, Rüstem***, Yasin** (Dk. 46 Semih**), Ahmet** (Dk. 80 Emirhan*), Yusuf ** Enes**

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Göktan***, Soner***, Berat****, Adem***, Numan***, Atilla***, Kadir***, Samet***(Dk. 86 Ertuğrul**), Hakan*** (Dk. 70 Mehmet Kukul**), Okan***, Bedirhan*** (Dk. 61 Ömer **)

GOLLER: Dk. 10 ve 44 Hakan, Dk. 30 ve 50 Bedirhan (Güneş) Dk. 18 Fatih, Dk. 77 (P) Semih

KIRMIZI KART: Dk. 80 Atilla (Güneş)

HAFTA TOPLU SONUÇLAR

Arapçeşmespor-Çınarlıspor : 2-1

İhsaniyespor-Kocaeli Güneş : 2-4

Nusretiyespor-Diliskelesi : 1-2

Derbentspor-Tavşantepespor : 3-0

Hereke Yıldız-Seka Doğan : 2-1

Gebze Denizliköyüspor (BAY)

17.HAFTA MAÇLARI

Tavşantepespor- Nusretiyespor

Diliskelesispor-İhsaniyespor:

Kocaeli Güneş-Arapçeşmespor

Denizliköyüspor-Hereke Yıldız

Seka Doğanspor-Derbentspor

Çınarlıspor (BAY)

Bugün 12:26 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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