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Bugün 12:32 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:35 TSİ )

Sefa’m olsun Kullar!

Amatör Lig D Grubu’nda şampiyonluk kovalayan Kullarspor zorlu İzmit Sanayispor karşısındaSefa’nın golü ile maçı zor da 1-0 olsa kazandı.

Arslanbey’in 0-0 berabere kalarak takıldığı haftada Kırmızı Siyahlılar farkı 6’ya indirdi. Sanayi kalecisi Batuhan’ın kalesinde devleştiği maçın 38. dakikasında Sanayi’de Murat kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

ARSLANBEY İLK MAÇI 2-0 KAZANMIŞTI

Bitime 15 dakika kala Sefa Durmuş ile gelen gol şampiyonluk yolundaki en kritik gollerden birisi olarak kayıtlara geçti. Arslanbey’den 1 maç eksiği olan Kullarspor sezonun son haftasında Arslanbey’e konuk olacak. İlk maçı Arslanbey deplasmanda 2-0 kazanmıştı. Kullarspor ve Arslanbey puan kaybetmeden son haftaya gelirse Kullarspor’un deplasmanda Arslanbey’i 3 farklı mağlup etmesi gerekecek.

İZMİT SANAYİ: 0 KULLARSPOR:1

STAD: Vin-San

HAKEMLER: Selim Akman***, Uğur Mahmut Zengin, ***Erhan Atakay***

KULLARPOR: Murat***, Batıkan***, Tayyip***, Oğuzhan***, Onur**(Dk. 40 Murat**)Sefa***

Furkan**(Dk. 65 Selim*), Dilhan**(Dk. 62 Burak**), Ahmet***, Orkun***, Batuhan**

İZMİT SANAYİSPOR: Batuhan****, Serkan**, Burak**, Mirsad*, Emre**, Mustafa**, Kağan**, berat**(Dk. 81Hilmi*), Onur***, Mertcan**, Mustafa**

GOL: Dk. 75 Sefa

SARIKARTLAR: Dk. 18 Serkan, Dk. 36 Mustafa (Sanayi), Dk. 10 Tayyip, Dk. 85 Orkun(Kullar)

KIRMIZI KART: Dk. 38 Mirsad (Sanayi)

DERİNCE BİRLİKSPOR: 3 İZMİT KİREÇOCAKLARISPOR: 0

STAT: Derince

HAKEMLER: Oğuzhan Arslan ***, Eray Karmil ***, Ömer Yılmaz ***

DERİNCE BİRLİKSPOR: Erdem ***, Gürkan ***, Okan ***, Görkem ***, Hami ***, İsmail *** (Dk 84 Eres **), Fırat ****, Ali Bozkır ***, Ramazan *** (Dk 68 Adem ***), Furkan Sefa ***, Uğurcan *** (Dk 83 Berkecan **)

İZMİT KİREÇOCAKLARISPOR: Onur **, Mehmet Ergün ** (Dk 34 Akın **) (Dk 51 Durak **), Emre Güldibi **, Emre >Tozar **, Furkan ***, Mehmet Karabulut **, Burhan **, Ali **, Fatih** (Dk 75 Barış **, Naim **, Ertaç ***

GOLLER: Ramazan Dk 65, Adem Dk 72, Fırat Dk 74

Bugün 12:32 TSİ - Spor

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