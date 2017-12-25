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Tartışılan şirkete Kocaelili oyuncu transfer oldu

Kurdukları sanal sistemle yüksek kar vaadi karşılığında vatandaşlardan para toplayan Çiftlik Bank hakkında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunmasının ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da Teftiş Kurulu'nu harekete geçirdi. Bu arada, Tiyatro ve sinema oyuncusu Mehmet Çevik, son günlerde hakkında açılan soruşturmalarla gündeme gelen Çiftlik Bank'ın medya ve iletişim danışmanı oldu.

Bakanlıkyetkilileri,Çiftlik Bankile ilgili kapsamlı olarak başlatılan müfettiş incelemesinin sürdüğünü, incelemelerde 2 ortak firmanın daha ortaya çıkarıldığını ve iddia edilen 80 şarküteriyle ilgili de araştırma yapıldığını söyledi. Müfettişlerinincelemesonucunu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne iletildikten sonra Reklam Kurulunu da direkt toplantıya çağırıp, uygunsuz görünen durumlar saplanırsa cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

GÜMRÜK BAKANI: GELEN ŞİKAYETLER ÇOĞALDI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, şirkete inceleme başlatılmasıyla ilgili konuştu. DHA'ya açıklamalarda bulunan Tüfenkci, "Bu tür organizasyonlarda mal alım satımının somut olarak yapılmadığı bir takım ihtimallerle oluşturulan oluşumlar her zaman vatandaşı bilemediği veya hesap edemediği noktaya götürebilir" dedi."Özellikle tüketicilerimizin dikkatli olmasını istiyoruz" diyen bakan Tüfenkci, "Çünkü gelen şikayetler çoğaldı ve biz bunun üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olaraksoruşturmabaşlattık. Müfettişlerimizin incelemelerini bitirmesini bekliyoruz. Yapılan incelemeler neticesinde de gerekli işlemleri yapabileceğiz. Şimdi rapor aşamasında olduğu için beklemekteyiz ama ben yine bu vesileyle vatandaşlarımızı uyarmış olayım." diye konuştu.

TÜKETİCİ BAŞVURU MERKEZİ'NDEN UYARI

Sistem hakkında bir uyarı da Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu'ndan geldi. Ağaoğlu, "Tüketicilere şunu sormak istiyorum: Bir koyup 3 almaya heveslenmeyin. Bu ülkede her kazancın bir vergisi var. Sen kazancını nasıl belgeleyeceksin, vergiyi nasıl vereceksin? Bu işte bir bit yeniği var" dedi."Nerede bu zamanda bir koyup 3 ayda 3 misli kazanç?" şeklinde konuşan Aydın Ağaoğlu, "Bu sistemde para toplanıyor, çalıştırılıyorsa Bankacılık Düzenleme ve denetleme Kurumu'ndan (BDDK),emtiaalışverişi yapılıyor, hisseler devrediliyorsa bu tür bir işlem yapabilmek için de Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) izni lazım" diye konuştu. Tüketici Yasası'nın 80. Maddesine göre piramit satış sisteminin yasak olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, vatandaşların boş hayallere kapılarak paralarını kaptırmamalarını istedi. Ağaoğlu, "Bu tür satış işlemlerine girişenler örtülü olarak da yapsalar, yani bir mal alıp satıyor gibi davransalar bile Türk Ceza Yasası'nın ilgili hükümlerine göre dolandırıcılıktan yargılanırlar" ifadelerini kullandı.

CEO AYDIN AÇIKLAMA YAPMADI

Bu arada Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunması konusunda sessiz kaldı.

'DELİ DEMİR' DANIŞMANI OLDU

Diriliş dizisinde 'Deli Demir' karakterini canlandıran oyuncu ve Kocaeli Şehir Tiyatroları eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Çevik, Çiftlik Bank'ın hem 14 Aralık'ta İnegöl'de hem de dün Konya Tuzlukcu'da temelini attığı tesislerde kürsüye çıkarak şirketin hedefleri ve mevcut durumu ile ilgili açıklamalar yaptı. 56 yaşındaki Çevik, çok sayıda dizi filmde rol aldı. Çevik son olarak Diriliş adlı dizide 2014-2016 yılları arasında Deli Demir karakterini canlandırmıştı.

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