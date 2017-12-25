Nusretiyespor son nefeste

İkinci yarıda geriye düşen Nusretiye beraberlik golünü Sinan’ın uzatma anlarında attığı golle kurtardı ve liderliğini +2 averajla korudu

O GOL İÇİN 90 DAKİKA BEKLEDİLER

Maça her iki takım da hızlı başladı ancak karşılıklı ilk yarıda gol getirmedi. İkinci yarıda Diliskelesispor Ertan’ın 63. dakikada attığı gol ile öne geçti. Bu sezon bileği bükülmeyen tek Süper Amatör Lig takımı olan Nusretiye için 1 puanın önemi çok büyüktü. Hem liderliği korumak hem de yenilgisizliğini devam ettirmek isteyen Yeşil Beyazlılar hayat veren golü 90. dakikada Sinan Çalık ile buldu ve zorlu maç 1-1 sona erdi.

MAÇ SIRASINDA SAHA DIŞI KARIŞTI

Sinan’ın attığı gol ile hem puanı kurtaran, hem liderliğini koruyan, hem de yenilgisizliğini sürdüren Nusretiyespor puanını 31’e çıkardı. Maçın içerisinde gerilimli anlar yaşandı. Diliskelesispor’dan yedek bir futbolcu güvenlik güçlerine karşı çıkınca saha dışı bir anda karıştı ve panik yaşandı. Sporcuyu polisler gözaltına almak istedi ancak başkanlar ve yöneticiler buna karşı çıktı. Daha sonra olay tatlıya bağlandı ve tansiyon düştü.

KOCAELİ NUSRETİYE: 1 DİLİSKELESİSPOR: 1

STAT: Derbent (S.Lig A)

HAKEMLER: Ömer Kocabey***, Şefik Öner***, Sefa Hışıl***

NUSRETİYESPOR: Şahin**, Kubilay**, Serkan***, Eray**, Melih Ahmet ** (74.dk Mert*), Fatih Dizman**, Furkan**, Fatih Örsoğlu**(64.dk Cihan*), Emre Kurtoğlu*** (90+3dk.Burak?), Samet***, Sinan***

DİLİSKELESİ SPOR: Tunahan***, Emre**, Hüseyin***, Uğur**, Burak***, Köksal** (Dk. 75 İdris*), Ertan***, Ahmet*** (Dk. 78 Bayram*), Ali***, Egit***, Mesut*** (Dk. 88 Abdülkerim?),

GOLLER: Ertan dk.63 (Diliskelesi), Sinan dk.90 (Kocaeli Nusretiye)