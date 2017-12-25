Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:23 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:26 TSİ )

Nusretiyespor son nefeste

Süper Amatör Lig A Grubu’nda Nusretiyespor-Diliskelesispor Derbent Stadı’nda karşılaştı.

İkinci yarıda geriye düşen Nusretiye beraberlik golünü Sinan’ın uzatma anlarında attığı golle kurtardı ve liderliğini +2 averajla korudu

O GOL İÇİN 90 DAKİKA BEKLEDİLER

Maça her iki takım da hızlı başladı ancak karşılıklı ilk yarıda gol getirmedi. İkinci yarıda Diliskelesispor Ertan’ın 63. dakikada attığı gol ile öne geçti. Bu sezon bileği bükülmeyen tek Süper Amatör Lig takımı olan Nusretiye için 1 puanın önemi çok büyüktü. Hem liderliği korumak hem de yenilgisizliğini devam ettirmek isteyen Yeşil Beyazlılar hayat veren golü 90. dakikada Sinan Çalık ile buldu ve zorlu maç 1-1 sona erdi.

MAÇ SIRASINDA SAHA DIŞI KARIŞTI

Sinan’ın attığı gol ile hem puanı kurtaran, hem liderliğini koruyan, hem de yenilgisizliğini sürdüren Nusretiyespor puanını 31’e çıkardı. Maçın içerisinde gerilimli anlar yaşandı. Diliskelesispor’dan yedek bir futbolcu güvenlik güçlerine karşı çıkınca saha dışı bir anda karıştı ve panik yaşandı. Sporcuyu polisler gözaltına almak istedi ancak başkanlar ve yöneticiler buna karşı çıktı. Daha sonra olay tatlıya bağlandı ve tansiyon düştü.

KOCAELİ NUSRETİYE: 1 DİLİSKELESİSPOR: 1

STAT: Derbent (S.Lig A)

HAKEMLER: Ömer Kocabey***, Şefik Öner***, Sefa Hışıl***

NUSRETİYESPOR: Şahin**, Kubilay**, Serkan***, Eray**, Melih Ahmet ** (74.dk Mert*), Fatih Dizman**, Furkan**, Fatih Örsoğlu**(64.dk Cihan*), Emre Kurtoğlu*** (90+3dk.Burak?), Samet***, Sinan***

DİLİSKELESİ SPOR: Tunahan***, Emre**, Hüseyin***, Uğur**, Burak***, Köksal** (Dk. 75 İdris*), Ertan***, Ahmet*** (Dk. 78 Bayram*), Ali***, Egit***, Mesut*** (Dk. 88 Abdülkerim?),

GOLLER: Ertan dk.63 (Diliskelesi), Sinan dk.90 (Kocaeli Nusretiye)

Bugün 13:23 TSİ - Spor

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Çınarlıspor sıkıntıya girdi! mask
Çınarlıspor sıkıntıya girdi!
Nusretiyespor son nefeste mask
Nusretiyespor son nefeste
Sefa’m olsun Kullar! mask
Sefa’m olsun Kullar!
Kocaeli Güneş 6 maç sonra kazandı! mask
Kocaeli Güneş 6 maç sonra kazandı!
Erkan ve Emre eski günleri andı mask
Erkan ve Emre eski günleri andı
RDF Karamürsel, İstanbul’u fethetti! “2-3” mask
RDF Karamürsel, İstanbul’u fethetti! “2-3”
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL mask
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL
Eşini sevgilisine öldürttü! mask
Eşini sevgilisine öldürttü!
Fikri Işık, Başbakan oluyor mask
Fikri Işık, Başbakan oluyor
Nuri Peker vefat etti! mask
Nuri Peker vefat etti!
Ehliyette yeni dönem başlıyor mask
Ehliyette yeni dönem başlıyor
AKP'li başkan tutuklandı! mask
AKP'li başkan tutuklandı!

GALERİ

Kartepe’nin eşsiz doğası havadan görüntülendi mask
Kartepe’nin eşsiz doğası havadan görüntülendi
Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı mask
Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı
Kılıçdaroğlu, CHP Kocaeli il binasını açtı mask
Kılıçdaroğlu, CHP Kocaeli il binasını açtı
Karda ilerlemenin ilginç yolu..! mask
Karda ilerlemenin ilginç yolu..!
Kandıra hindisi nasıl pişirilir? İşte Muzaffer ustadan püf noktaları mask
Kandıra hindisi nasıl pişirilir? İşte Muzaffer ustadan püf noktaları
"Kocaeli’yi 5 yılda Paris yapayım" mask
"Kocaeli’yi 5 yılda Paris yapayım"
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR