Çınarlıspor sıkıntıya girdi!

Geçtiğimiz maçta sahasında İhsaniyespor’a 3-1 mağlup olan ve rakibine kalp masajı yapan Çınarlıspor, bu kez Arapçeşmespor’a hayat verdi. Rakibi ile Beylikbağı Stadı’nda karşılaşan Çınarlıspor maçı 2-1 kaybetti ve haftayı düşme hattında tamamladı. Son 20 dakikayı 10 kişi oynayan Arapçeşme’de galibiyeti getiren golleri 21’de Hüseyin, 47’de de Yavuz atarken, Çınarlı’nın tek sayısı Bahadır’dan geldi.
ARAPÇEŞMESPOR: 2ÇINARLISPOR: 1
STAT: Beylikbağı
HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi***, Mehmet Ali Vardar***, Halim Yılmaz***
ARAPÇEŞMESPOR: Samet***, Oğuzhan*, Şaban***, Doğukan***, Murat***, Hüseyin***, Serdar***, İbrahim***, Eray**, Tuğberk***,Yavuz****
ÇINARLISPOR: Muhammet**, Ömer* (Dk. 25 Emre Eşsiz**), Emre Keskin**, Mehmet**, Aykut***, Hüseyin**, Sinan** (Dk. 77 Oğuzhan**), Oğulcan**, Ozan Kapar**, Bahadır***, Umut**,
GOLLER: Hüseyin Dk. 21, Yavuz Dk. 47 (Arapçeşme), Bahadır Dk. 65 (Çınarlı)
KIRMIZI KART: Oğuzhan Dk 72 (Arapçeşme)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz