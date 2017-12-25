Çınarlıspor sıkıntıya girdi!

Geçtiğimiz maçta sahasında İhsaniyespor’a 3-1 mağlup olan ve rakibine kalp masajı yapan Çınarlıspor, bu kez Arapçeşmespor’a hayat verdi. Rakibi ile Beylikbağı Stadı’nda karşılaşan Çınarlıspor maçı 2-1 kaybetti ve haftayı düşme hattında tamamladı. Son 20 dakikayı 10 kişi oynayan Arapçeşme’de galibiyeti getiren golleri 21’de Hüseyin, 47’de de Yavuz atarken, Çınarlı’nın tek sayısı Bahadır’dan geldi.

ARAPÇEŞMESPOR: 2ÇINARLISPOR: 1

STAT: Beylikbağı

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi***, Mehmet Ali Vardar***, Halim Yılmaz***

ARAPÇEŞMESPOR: Samet***, Oğuzhan*, Şaban***, Doğukan***, Murat***, Hüseyin***, Serdar***, İbrahim***, Eray**, Tuğberk***,Yavuz****

ÇINARLISPOR: Muhammet**, Ömer* (Dk. 25 Emre Eşsiz**), Emre Keskin**, Mehmet**, Aykut***, Hüseyin**, Sinan** (Dk. 77 Oğuzhan**), Oğulcan**, Ozan Kapar**, Bahadır***, Umut**,

GOLLER: Hüseyin Dk. 21, Yavuz Dk. 47 (Arapçeşme), Bahadır Dk. 65 (Çınarlı)

KIRMIZI KART: Oğuzhan Dk 72 (Arapçeşme)