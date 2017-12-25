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Bugün 13:26 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:27 TSİ )

Hereke Yıldız’dan bir ilk!

Süper Amatör Lig A Grubu’nda ligde kalma mücadelesi veren Hereke Yıldızspor, lige havlu atan SekaDoğanspor’u konuk etti.

Maç boyunca kontrolü kaybetmeyen Körfez temsilcisi mücadeleyi Guliya, Erdem ve Murat’ın golleri ile 3-1 kazandı. Konuk ekibin tek golü Ferdi’den geldi. Son 5 maçta 13 puan toplayan Hereke Yıldızspor bu sezon ilk düşme hattının üzerine çıkarak biraz olsun nefeslendi. Kırmızı Yeşilliler bir sonraki maçında Denizliköyü ile deplasmanda 6 puanlık bir maça daha çıkacak.

HEREKE YILDIZSPOR: 3SEKA DOĞANSPOR: 1

STAT:Hereke Erkin Akkaş

HAKEMLER: Mehmet Bahar***, Ferhat Ünlü***, Abdullah Yalçınkaya***

HEREKE YILDIZSPOR: Emre Arslan***, Erdem***, Hakan Tural***,Oğulcan** (Dk. 61 Arda**), Uğur***, Halil*** (Dk. 81Samet **), Semi ***, Guliya***, Eren** (Dk. 55 Gökhan Uygun**) Bayram***, Murat***,

SEKA DOĞANSPOR: Kerim**, Yakup**, Berkay**, Kadir**, Gökmen** (Dk. 74 Alperen**), Sefa**, Abdullah**, Hasan**, Ramazan** (Dk. 46 Ömer**), Ferdi** (Dk. 80 Şamil**), Ertuğrul**

GOLLER: GuliyaDk 7, Erdem Dk 17, Murat Dk 41 (Hereke) Ferdi Dk 45 (Seka Doğan)

Bugün 13:26 TSİ - Spor

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