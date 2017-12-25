Hereke Yıldız’dan bir ilk!

Maç boyunca kontrolü kaybetmeyen Körfez temsilcisi mücadeleyi Guliya, Erdem ve Murat’ın golleri ile 3-1 kazandı. Konuk ekibin tek golü Ferdi’den geldi. Son 5 maçta 13 puan toplayan Hereke Yıldızspor bu sezon ilk düşme hattının üzerine çıkarak biraz olsun nefeslendi. Kırmızı Yeşilliler bir sonraki maçında Denizliköyü ile deplasmanda 6 puanlık bir maça daha çıkacak.
HEREKE YILDIZSPOR: 3SEKA DOĞANSPOR: 1
STAT:Hereke Erkin Akkaş
HAKEMLER: Mehmet Bahar***, Ferhat Ünlü***, Abdullah Yalçınkaya***
HEREKE YILDIZSPOR: Emre Arslan***, Erdem***, Hakan Tural***,Oğulcan** (Dk. 61 Arda**), Uğur***, Halil*** (Dk. 81Samet **), Semi ***, Guliya***, Eren** (Dk. 55 Gökhan Uygun**) Bayram***, Murat***,
SEKA DOĞANSPOR: Kerim**, Yakup**, Berkay**, Kadir**, Gökmen** (Dk. 74 Alperen**), Sefa**, Abdullah**, Hasan**, Ramazan** (Dk. 46 Ömer**), Ferdi** (Dk. 80 Şamil**), Ertuğrul**
GOLLER: GuliyaDk 7, Erdem Dk 17, Murat Dk 41 (Hereke) Ferdi Dk 45 (Seka Doğan)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz