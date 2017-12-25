Kocaelispor’a ‘GÜNDOĞDU!’

Galip Gündoğdu, yardımcısı Nuri Kanburoğlu ve kondisyoner Çağlayan Çağlar, Kocaelispor’un Tuzlaspor ile oynadığı akademi maçlarını yerinde izledi.

2 GENÇ ANTALYA’YA GİDİYOR

Maç boyunca gençleri dikkatli bir şekilde izleyen Gündoğdu, fırsat buldukça alt yapıdaki maçları ve faaliyetleri de yakından takip edeceğini belirtti. Öte yandan Kocaelispor A Takımı’nın 26 kişilik Antalya kamp kadrosuna 2000 doğumlu Ahmet Hakan Tetik ve 2001 doğumlu Furkan Aslan da dahil oldu.