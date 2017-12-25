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Bugün 13:29 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:31 TSİ )

Burak Süleyman iki ay yok!

Kocaelispor’da Burak Süleyman uzun süredir kendisini rahatsız eden sağ kasık fıtığından operasyon geçirdi.

Medical Park’ta ameliyat olan Süleyman’ın 6 hafta sonra topla çalışmalara, 2 ay sonra da sahalara döneceği belirtildi. Bu nedenle Burak Süleyman Kocaelispor’un 26 kişilik kamp kadrosunda yer almayacak. Öte yandan uyluk kaslarında gerilme olan Kaptan Hamza’nın sakatlığı geçti. Takımda başka sakat futbolcu bulunmuyor. Kocaelispor’un Antalya Belek kampı 26 Aralık’ta başlayacak ve 8 Ocak’ta sona erecek.

Bugün 13:29 TSİ - Spor

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