Gölcük Yüzme Havuzu dolup taşıyor

Yüzme havuzuna gelen 7´den 70´e her yaştan ve her kesimden vatandaşlar yaz-kış yüzmenin keyfini çıkarıyor. Gölcük Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu, kış mevsiminde de yaz konforuyla, 3 adet farklı derinlik ve boyutlardaki havuzuyla, 28°C - 29°C su sıcaklığı 30°C ortam sıcaklığı, ideal parametrik değerleri, son derece hijyenik ortamı, profesyonel personeli, aqua parkı, kafeterya hizmeti ve alternatifli seanslarıyla çok yönlü hizmet veren bir tesis olduğunu ispatlıyor. Yüzme havuzunda Gölcük Belediye Spor Kulübü çocuk yüzme dersleri ile yetişkin bay-bayan kursları ve kayıtları devam ediyor. Gölcük Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu Kavaklı Mahallesi 129. Sokak No:5'de hizmet veriyor. Ayrıntılı bilgi almak için 414 45 53 no'lu telefonu aranabiliyor.