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Bugün 13:31 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:33 TSİ )

Derbent üç puanı üç golle kazandı

Amatör Süper Lig A Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Büyük Derbentspor önceki gün kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı maçta kümede kalma mücadelesi veren Tavşantepespor karşısında üç puanı üç golle kazandı, 31 puanla ve averajla ikinci sırada yer aldı

Bu yıl güçlü bir kadro kuran ve şampiyonluk mücadelesi veren Büyük Derbentspor hedefe emin adımlarla ilerliyor. Amatör Süper Lig A Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Büyük Derbentspor, Derbent Stadı’nda oynadığı maçta rakibi kümede kalma mücadelesi veren Tavşantepespor karşısında üç puanı üç golle kazandı, zirve yarışına ortak oldu. Büyük Derbentspor 8. dakikada geliştirdiği atakta, ceza sahası içinde Tavşantepesporlu Oğuzhan topu kendi kalesine atarken, ilk yarı Büyük Derbentspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı atakları sıklaştıran Büyük Derbentspor Uğur’un attığı golle farkı ikiye çıkardı. Tavşantepespor, 63. dakikada kazanılan penaltı atışında, Mustafa kötü vurunca topu auta attı. Büyük Derbentspor 72. dakikada Mehmet Ali’nin attığı golle durumu 3-0 yaptı. Maçın hakemi Sabit Selvi başarılı yönetimleri ile göz doldurdu.

BÜYÜK DERBENTSPOR: 3 TAVŞANTEPESPOR: 0

STAT: Derbent (S.Lig A)

HAKEMLER: Sabit Selvi ***, Volkan Aydın ***, Hakan Dursun ***

BÜYÜK DERBENTSPOR: Sarp Umut ***, Furkan Aydoğdu ***, Erman ****, Samet ***, Furkan Uzun ***, Emre Önen ***, Gökhan *** (dk 78 İhsan **), Uğur *** (dk 74 Elber **), Halil Kılıç ***, Mehmet Ali ***, Burak Şeker ** (dk 46 Emre Yılmaz **)

TAVŞANTEPESPOR: Ömer **, Oğuzhan **, Batuhan **, Semih ***, Cengiz **, Ahmet ***, Salih ***, Murat ** (dk 76 İlker **), Ömer **, Kamilcan **, Gökhan Özdin ** (dk 28 Mustafa **)

GOLLER: Oğuzhan dk 8 kendi kalesine), Uğur dk 57, Mehmet Ali dk 72

NOT:Mustafa dk 63 penaltı kaçırdı (Tavşantepespor)

Bugün 13:31 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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