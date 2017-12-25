Yapılan ilk müdahalenin ardından stada çağrılan ambulans ile Kocaeli Üniversitesi’ne götürülen Batuhan’dan iyi haberler geldi. Batuhan’ın önümüzdeki hafta sahadaki yerini alacağı öğrenildi. Başkan Nebil Uzun, takımın teknik sorumlusu Necmi Tükel ve Batuhan’ın futbolcu arkadaşları aldıkları iyi habere çok sevindi.
Bugün 13:32 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:34 TSİ )
Batuhan’dan iyi haber geldi
Kocaeli Güneşspor ile İzmit Yenimahallespor arasında oynanan U-19 maçında talihsiz bir pozisyon yaşanmış, hava topu mücadelesinde belinin üzerine ters bir şekilde düşen Kocaeli Güneşsporlu Batuhan Seyrek yerde hareketsiz kalmıştı.
Bugün 13:32 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz