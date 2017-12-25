Batuhan’dan iyi haber geldi

Yapılan ilk müdahalenin ardından stada çağrılan ambulans ile Kocaeli Üniversitesi’ne götürülen Batuhan’dan iyi haberler geldi. Batuhan’ın önümüzdeki hafta sahadaki yerini alacağı öğrenildi. Başkan Nebil Uzun, takımın teknik sorumlusu Necmi Tükel ve Batuhan’ın futbolcu arkadaşları aldıkları iyi habere çok sevindi.