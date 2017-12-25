Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:32 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:34 TSİ )

Batuhan’dan iyi haber geldi

Kocaeli Güneşspor ile İzmit Yenimahallespor arasında oynanan U-19 maçında talihsiz bir pozisyon yaşanmış, hava topu mücadelesinde belinin üzerine ters bir şekilde düşen Kocaeli Güneşsporlu Batuhan Seyrek yerde hareketsiz kalmıştı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından stada çağrılan ambulans ile Kocaeli Üniversitesi’ne götürülen Batuhan’dan iyi haberler geldi. Batuhan’ın önümüzdeki hafta sahadaki yerini alacağı öğrenildi. Başkan Nebil Uzun, takımın teknik sorumlusu Necmi Tükel ve Batuhan’ın futbolcu arkadaşları aldıkları iyi habere çok sevindi.

Bugün 13:32 TSİ - Spor

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Batuhan’dan iyi haber geldi mask
Batuhan’dan iyi haber geldi
Derbent üç puanı üç golle kazandı mask
Derbent üç puanı üç golle kazandı
Gölcük Yüzme Havuzu dolup taşıyor mask
Gölcük Yüzme Havuzu dolup taşıyor
Burak Süleyman iki ay yok! mask
Burak Süleyman iki ay yok!
Kocaelispor’a ‘GÜNDOĞDU!’ mask
Kocaelispor’a ‘GÜNDOĞDU!’
Çınarlıspor sıkıntıya girdi! mask
Çınarlıspor sıkıntıya girdi!
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL mask
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL
Eşini sevgilisine öldürttü! mask
Eşini sevgilisine öldürttü!
Fikri Işık, Başbakan oluyor mask
Fikri Işık, Başbakan oluyor
Nuri Peker vefat etti! mask
Nuri Peker vefat etti!
Ehliyette yeni dönem başlıyor mask
Ehliyette yeni dönem başlıyor
AKP'li başkan tutuklandı! mask
AKP'li başkan tutuklandı!

GALERİ

Kartepe’nin eşsiz doğası havadan görüntülendi mask
Kartepe’nin eşsiz doğası havadan görüntülendi
Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı mask
Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı
Kılıçdaroğlu, CHP Kocaeli il binasını açtı mask
Kılıçdaroğlu, CHP Kocaeli il binasını açtı
Karda ilerlemenin ilginç yolu..! mask
Karda ilerlemenin ilginç yolu..!
Kandıra hindisi nasıl pişirilir? İşte Muzaffer ustadan püf noktaları mask
Kandıra hindisi nasıl pişirilir? İşte Muzaffer ustadan püf noktaları
"Kocaeli’yi 5 yılda Paris yapayım" mask
"Kocaeli’yi 5 yılda Paris yapayım"
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR