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Dolandırıcıyı kendi taktikleriyle yakaladılar

Kocaeli’nde internet sitesi kurma bahanesiyle güven sağladığı esnaftan, ’Ucuz elektronik eşya var’ diyerek para toplayan dolandırıcıyı, dolandırdığı esnaf kendi taktiğiyle yakaladı.

BÜYÜT

Edinilen bilgilere göre, kimsesi olmadığını iddia eden Y.S.E., isimli bir kişi Kocaeli’nin İzmit ilçesinde esnafı dolaşarak uygun fiyata web sitesi kurduğunu söyledi. Bazı esnaflar şahısla anlaşarak internet sitesi kurdurmak istedi. Şahıs kurmak istediği web siteleri yarım bıraktı. Daha sonra tamamlama bahanesiyle tekrar esnafın yanına giden şahıs, bu sırada güven sağladı. Kendisinde ucuz elektronik ürünler olduğunu ifade eden zanlı, bu sayede güven sağladığı esnaftan, ucuz ürün satma bahanesiyle para topladı. Paraları alan zanlı, ürünleri teslim etmeyerek kayıplara karıştı.

Bilgisayarda açık bıraktığı alışveriş sitesi yakalattı

Bu sırada dolandırıcı olduğu iddia edilen Y.S.E., web sitesi yapmak için oturduğu bir esnafın bilgisayarında, bir alışveriş sitesinde bulunan hesabına girdi. Bilgisayardan kalkan Y.S.E. hesabını ise açık unuttu. Dolandırılan esnaflardan Murat Yıldız, şahsın hesabının açık kaldığını fark ederek takip etmeye başladı. Bu sırada cep telefonu üzerinden alışveriş sitesinin uygulamasını kullanan Y.S.E., siteye konulan ucuz ürünleri almak için vatandaşlarla konuşmaya başladı. Yazışmaları bilgisayardan takip eden esnaf, bir plan hazırladı. Dolandırılan Murat Yıldız hemen alışveriş sitesinde bir hesap açarak, hayali ürünleri ucuz fiyata ekledi. Bunu gören Y.S.E. hemen ucuz ürünleri almak için, dolandırdığı Murat Yıldız ile habersiz bir şekilde irtibata geçti. Y.S.E. ile iletişime geçen şahıslar, şüpheli ile Karasu ilçesinde alışveriş için buluştu. Dolandırılan kişiler şahsı yakalayarak Karasu ilçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.

"İşin peşini bırakmadık"

Olayı anlatan Murat Yıldız, "Bu şahıs iş yerimize gelerek, uygun fiyata web sitesi kurduğunu söyledi. Biz de kabul ederek çalışmaya başladık. Fakat web sitesini yarım bıraktı. Daha sonra tamamlama bahanesiyle sık sık gelerek bizde güven sağladı. Bir süre sonra bize ucuz fiyata elektronik ürünler sattığını söyledi. Tanıdığımız esnafların ismini vererek, onların aldığını belirtti. Bizde güvenerek kendisine para verdik. Ürünler gelmeyince dolandırıldığımızı anladık. Biz bu şahsı ararken, bir alışveriş sitesindeki hesabının bilgisayarımızda açık kaldığını sonradan fark ettik. Hemen bu şahsın hesabından yazışmalara takip etmeye başladık. Kendisinin ucuz ürün koyan vatandaşlarla irtibata geçerek, ürünleri daha da ucuz fiyata almaya çalıştığını fark etti. Bizde bir hesap açarak, hayali ürünleri ucuz fiyat yazdık. Kendisi hemen bizimle irtibata geçerek ürünleri almak istediğini söyledi. Bizde kendisiyle bulaşarak yakalanmasını sağladık" dedi. Öte yandan Y.S.E., isimli şüphelinin 9 ayrı suçtan aranması ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

Bugün 13:44 TSİ İHA Sakarya- Asayiş

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