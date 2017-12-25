İzmit Körfez Mahallesi'nde hurda demir yüklü bir kamyonetin kasasında yolculuk yapan kişi endişe ile izlenildi. Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinden Salim Dervişoğlu Caddesi'ne dönen kamyonetin kasasının ucunda ayakta duran, kasanın kenarındaki korkuluklara tutunan kişi hem kendi canını, hem de trafiği tehlikeye attı. Kamyonet cadde de ilerlerken, kasada bulunan kişi her an düşme tehlikesine aldırış etmeden yolculuk etti.
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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
İzmit'te, trafikte ilerleyen hurda demir yüklü bir kamyonetin kasasında kenarında bulunan kişinin tehlikeye aldırış etmemesi dikkat çekti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz