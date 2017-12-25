Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:59 TSİ- Gündem ( G : Bugün 15:05 TSİ )

Kandıra ÇYDD’den Araman’a Atatürk duvarı

ÇYDD Kandıra Şubesi tarafından Araman İlk ve Ortaokulu’na yaptırılan Atatürk duvarı, coşkulu bir törenle açıldı. Öğrencilerin heyecanlarını görünce oldukça mutlu olduğunu söyleyen Başkan Sevim Deren, “Bu duvarı size Türkan Saylan’ın hediyesi olarak sunuyorum” dedi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şubesi tarafından Araman İlk ve Ortaokulu’na yaptırılan Atatürk duvarı düzenlenen törenle açıldı. Kandıra ÇYDD Şube Başkanı Sevim Deren ve yönetimi öncülüğünde gerçekleştirilen açılışa Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal’ın eşi Merih Ünal, Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, CHP Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular ve yönetim kurulu üyeleri ile okul öğretmen ve öğrencileri katıldı.

ÖĞRENCİLER HEYECANLIYDI

Öğrencilerin heyecanla konukları karşıladığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Açılış kurdelesi kesilmeden önce kısa bir konuşma yapan ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, “Okullarımıza Atatürk duvarı yaptırmaya devam ediyoruz. Bu okulumuzdan da bizlere böyle bir talep gelince çok mutlu olduk ve tabi ki teklifi geri çevirmedik” dedi.

“TÜRKAN SAYLAN’IN HEDİYESİ”

Sözlerini sürdüren Başkan Deren, “Çocuklarımız artık sınıflarına girerken her sabah Atatürk’e selam verecek. Bu duvarı size Türkan Saylan’ın hediyesi olarak sunuyorum. Sizler geleceğimizsiniz” ifadelerine yer verdi. Konuşmaların ardından Atatürk duvarının açılış kurdelesi kesildi.

Bugün 14:59 TSİ - Gündem

Muhabir Seda Demiral

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
2017 yılına damga vuran olaylar mask
2017 yılına damga vuran olaylar
Arakan'ın hastanesinin suyu İSU'dan mask
Arakan'ın hastanesinin suyu İSU'dan
Hafta sonu binlerce kişi akın etti mask
Hafta sonu binlerce kişi akın etti
Kandıra hindisine talep yoğun mask
Kandıra hindisine talep yoğun
PKATU görücüye çıktı   mask
PKATU görücüye çıktı  
Kudüs Paneli ses getirecek mask
Kudüs Paneli ses getirecek
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL mask
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL
Eşini sevgilisine öldürttü! mask
Eşini sevgilisine öldürttü!
Fikri Işık, Başbakan oluyor mask
Fikri Işık, Başbakan oluyor
Nuri Peker vefat etti! mask
Nuri Peker vefat etti!
Ehliyette yeni dönem başlıyor mask
Ehliyette yeni dönem başlıyor
AKP'li başkan tutuklandı! mask
AKP'li başkan tutuklandı!

GALERİ

Kartepe’nin eşsiz doğası havadan görüntülendi mask
Kartepe’nin eşsiz doğası havadan görüntülendi
Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı mask
Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı
Kılıçdaroğlu, CHP Kocaeli il binasını açtı mask
Kılıçdaroğlu, CHP Kocaeli il binasını açtı
Karda ilerlemenin ilginç yolu..! mask
Karda ilerlemenin ilginç yolu..!
Kandıra hindisi nasıl pişirilir? İşte Muzaffer ustadan püf noktaları mask
Kandıra hindisi nasıl pişirilir? İşte Muzaffer ustadan püf noktaları
"Kocaeli’yi 5 yılda Paris yapayım" mask
"Kocaeli’yi 5 yılda Paris yapayım"
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR