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KOTO seferberliğe hazır  

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı (KOTO) Necmi Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstihdam Şurası’nda açıklanan ‘Milli İstihdam Seferberliği’nin ikinci fazı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bulut açıklamasında, Kocaeli iş dünyası olarak yeni hedeflerin hayata geçirilmesi, teşviklerin üst düzeyde kullandırılması için kararlılıkla çalışılacağını vurguladı.

“ÖNEMLİ BİR EŞİK”

Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli iş dünyası olarak Milli İstihdam Seferberliği’ne taahhüt edilenden daha fazla katkıyı sunduklarını ifade eden oda başkanı Bulut, “Bu seferberliğinin ikinci fazını, Kocaeli ve Türk iş dünyası için çok önemli bir eşik olarak görüyoruz” dedi.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

Yeni seferberlik ile ilgili olarak sağlanacak teşviklerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandığını belirten Bulut, “İkinci fazda istihdam teşvikleri artırıldı. Özellikle imalat ve bilişim sektöründe mevcut istihdama eklenecek her çalışanın sigorta primleri ve vergileri devlet tarafından karşılanacak. Kadın, genç ve engellilerin daha fazla istihdama katılabilmeleri için istihdam teşviklerinden 18 ay yararlanabilecek” diye konuştu.

“BİR SENDEN BİR BENDEN TEŞVİKİ”

Teşviklerle ilgili bilgiler veren Bulut, şöyle konuştu: “Bir Senden Bir Benden Teşviki ile 3 ve daha az çalışanla imalat sektöründe faaliyet gösteren ve ustalık belgesi olan işyerlerinin 2018 yılında istihdam ettikleri 18-25 yaş grubundaki gençlerin maaş, sosyal güvenlik primleri ve vergileri bir ay işveren bir ay devlet tarafından ödenecek. Uygulanan ‘İşbaşı Eğitim Programları’nın süresi bilişim ve imalat sektörlerinde 3 aydan 6 aya çıkartılacaktır.”

“İŞ DÜNYASI MESLEKİEĞİTİMDE DAHA ETKİN”

“Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP) kapsamında, işveren örgütleriyle işbirliği içerisinde eğitim programlarını kombine eden bir sistem hayata geçirilecek. Böylelikle, iş dünyasının nitelikli ara eleman yetiştirme sürecine daha fazla ve aktif katılım imkanı sağlanacak. Ayrıca bu eğitimde ‘Kupon Yöntemi’ uygulamaya geçirilecek. Özellikle nitelikli işgücü gerektiren bilişim sektöründeki mesleklerde gençlerin akredite edilmiş mesleki eğitim sağlayıcılarından kendilerine uygun zaman ve şartlarda esnek şekilde eğitim almaları sağlanacaktır.”

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