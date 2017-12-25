Körfez Erzurumlular Denizbank’la anlaştı  

Dernek başkanı Yavuz Göğdemir’in öncülük ettiği çalışma ile yönetim kurulu Denizbank’la üyelerine yönelik uygun şartlarda kredi verilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz günlerde dernek merkezinde düzenlenen kahvaltılı toplantı ile gelişme üyelere aktarıldı.

BAŞKAN’DAN TEŞEKKÜR

Dernek başkanı Yavuz Göğdemir’in ev sahipliğindeki toplantıya Denizbank Körfez Şube Müdür Yardımcısı İkbal Aşçıoğlu da katılım gösterdi. Yapılan kahvaltının ardından hemşehrilerine seslenen Başkan Göğdemir, “Denizbank ile uygun bir anlaşma yaptık. Üyelerimize başta kredi olmak üzere tüm konularda gerekli kolaylığı sağlayacaklar. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLANACAK

Daha sonra konuşan İkbal Aşçıoğlu ise, sağlanacak kolaylıklardan söz etti. Dernek üyelerine çok uygun şartlarda kredi imkanı tanıyacaklarını ifade eden Aşçıoğlu, “Bunun yanı sıra emeklilerimiz için de yine çok özel çalışmalarımız var. Şayet emekliler maaş alışları konusunda bankamızı tercih ederlerse, gerekli tüm kolaylığı kendilerine tanıyacağız. Kredi ve çeşitli konularda gerekli uygun şartlar tüm üyeler için sağlanacak. Ayrıca emeklilerimiz istedikleri ATM’den herhangi bir ek ücret ödemeden nakit çekim yapabilecekler” dedi.