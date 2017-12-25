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Kordsa’ya birincilik ödülü

Sabancı Holding iştiraki Kordsa, 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi kapsamında gerçekleşen ödül töreninde tekstil kategorisinde birincilik ödülüne lâyık görüldü

Lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri pazarlarının global oyuncusu Kordsa, “Ar-Ge ve İnovasyonla Kalkınma” temasıyla geçtiğimiz günlerde ATO Congresium’da düzenlenen 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’ne katıldı. Kordsa, zirve kapsamında gerçekleşen ödül töreninde Ar-Ge Merkezleri 5. Performans Endeksi Sonuçlarına göre, tekstil kategorisinde birincilik ödülüne lâyık görüldü.

İNOVASYON LİDERİ KORDSA

Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, ödülü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün elinden aldı. Ali Çalışkan, ödülle ilgili olarak; “Ar-Ge ve inovasyon bizim işe bakışımızın temelini oluşturuyor. Açık inovasyon yaklaşımımızla gerçekleştirdiğimiz global çapta iş birlikleri ve yürüttüğümüz projeler, ‘İnovasyon Lideri’ unvanımızı pekiştiriyor. Bugün dünyaya teknoloji ihraç eder duruma geldik ve önümüzdeki yıllarda da hem şirketimizin hem de ülkemizin adını global arenada gururla taşımaya devam edeceğiz” dedi.

SERTİFİKA DA VERİLDİ

Ödülün yanı sıra, Çalışkan’a Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca Ar-Ge Merkezi olarak onaylanan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi için sertifika takdim edildi. Bu merkez, Kordsa’nın ikinci Ar-Ge Merkezi niteliği olarak faaliyet gösteriyor.

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