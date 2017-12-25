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Sarıbay, İsmet İnönü'yü andı

CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İsmet İnönü’nün vefatının 44’ncü yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Türkiye’nin ilk başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü’yü, ölümünün 44’ncü yıldönümünde saygı ve minnetle andığını bildirdi. Başkan Sarıbay, İnönü’nün ölüm yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ

“Bir memlekette namuslu insanlar da en az namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memleket için kurtuluş yoktur'' sözüyle daima aramızda olan, Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarından, çağdaş, ilerici, saygın bir devlet ve siyaset adamı, Türkiye'nin ilk başbakanı, ikinci cumhurbaşkanı, en önemlisi de Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün mücadele arkadaşı İsmet İnönü’yü vefatının 44’ncü yıldönümünde saygı ve minnetle anıyorum.

ÖNEMLİ KATKILARI VAR

Laik ve demokratik Cumhuriyetimizin kurulmasında önemli katkıları olan rahmetli İsmet İnönü, daima toplumumuza, demokrasimize, bağımsızlık ve hürriyet anlayışımıza katkı sunmuş, geliştirmiştir. Uzun yıllar Türkiye Cumhuriyeti'ne yol gösteren büyük devlet adamı, birçok ilerici değişim ve dönüşümün önderi İsmet İnönü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk' ün gösterdiği yolda emin adımlarla, umut dolu aydınlık bir geleceğe doğru yürümeye devam edeceğiz.”

BÜYÜK DEVLET ADAMI

Bu duygu ve düşüncelerle, Lozan Antlaşması'nın imzalanmasındaki diplomatik başarısıyla Türkiye Cumhuriyet'inin bağımsız bir devlet olarak dünya sahnesinde yerini almasını sağlayan, hayatını bağımsızlık ve çağdaşlaşma mücadelesine adamış, büyük devlet adamı İsmet İnönü'yü ölümünün 44. yıl dönümünde rahmet, saygı ve şükranla anıyorum”

Bugün 15:41 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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