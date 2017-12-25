Yeni tramvay alım ihalesi için 2 firma teklif verdi

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Kocaeli halkının hizmetine sunulan Akçaray tramvay hattı 2. etap çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

Alınacak 6 yeni tramvay aracı için yapılan ihaleye 2 firmanın teklif sunduğu yer alan açıklama, şöyle devam etti:

''Günlük kullanım rekorlarıyla Kocaeli halkının beğenisini kazanan Akçaray Tramvay hattına 4 yeni istasyon yapılacak. 2,2 kilometre uzunluğundaki hattaki istasyonlar Seka Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi, Okullar Bölgesi ve Plajyolu mevkilerinde bulunacak. Gidiş-dönüş 15 kilometrelik mevcut tramvay hattına 5 kilometrelik tramvay hattının eklenmesiyle Kocaeli'deki tramvay hattı uzunluğu 20 kilometreye çıkarılmış olacak. Mevcut tramvay hattında çalışan 12 araca ilave yeni tramvay hattı projesi için 6 yeni araç alınacak.''