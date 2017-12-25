Yeni tramvay alım ihalesi için 2 firma teklif verdi

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Kocaeli halkının hizmetine sunulan Akçaray tramvay hattı 2. etap çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.
Alınacak 6 yeni tramvay aracı için yapılan ihaleye 2 firmanın teklif sunduğu yer alan açıklama, şöyle devam etti:
''Günlük kullanım rekorlarıyla Kocaeli halkının beğenisini kazanan Akçaray Tramvay hattına 4 yeni istasyon yapılacak. 2,2 kilometre uzunluğundaki hattaki istasyonlar Seka Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi, Okullar Bölgesi ve Plajyolu mevkilerinde bulunacak. Gidiş-dönüş 15 kilometrelik mevcut tramvay hattına 5 kilometrelik tramvay hattının eklenmesiyle Kocaeli'deki tramvay hattı uzunluğu 20 kilometreye çıkarılmış olacak. Mevcut tramvay hattında çalışan 12 araca ilave yeni tramvay hattı projesi için 6 yeni araç alınacak.''
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz