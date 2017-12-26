Olay, Kandıra Akdurak Mahallesi'nde bulunan bir mutfak eşyaları fabrikasında meydana geldi. 36 yaşındaki Cevdet Koç pres makinesinde sıkıştı. Mesai arkadaşları makineyi durdurarak, Cevdet Koç'u sıkıştığı yerden çıkardı. 112 Acil ekibi tarafından Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cevdet Koç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün 09:06 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:57 TSİ )
Pres makinesinde sıkışarak öldü
Kandıra'da bulunan bir fabrikada pres makinesinde sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Bugün 09:06 TSİ - Asayiş
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz