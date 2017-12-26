Pres makinesinde sıkışarak öldü

Olay, Kandıra Akdurak Mahallesi'nde bulunan bir mutfak eşyaları fabrikasında meydana geldi. 36 yaşındaki Cevdet Koç pres makinesinde sıkıştı. Mesai arkadaşları makineyi durdurarak, Cevdet Koç'u sıkıştığı yerden çıkardı. 112 Acil ekibi tarafından Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cevdet Koç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.