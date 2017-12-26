Olay önceki gün, Dilovası Tepecik Mahallesi'nde bulunan bir mangal kömürü deposunda meydana geldi. Depoda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kamyonete sıçradı. Olay yerine gelen itfaiyeekibi yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının ardından yapılan kontrolde kamyonetin içerisinde bir ceset görüldü. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yangında hayatını kaybeden kişinin mangal deposunda çalışan Afganistan uyruklu Ayab Khan olduğunu belirlendi. Afgan işçinin cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, soruşturma başlatıldı.
Bugün 09:09 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:33 TSİ )
23 yaşında, yangında can verdi!
Dilovası'nda, mangal kömürü deposunda çıkan yangında Afganistan uyruklu işçi Ayab Khan (23) öldü.
Bugün 09:09 TSİ - Asayiş
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz