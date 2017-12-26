FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 32 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 20.12.2017 tarihinden itibaren birçok ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında firari olan 9 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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23 astsubay gözaltına alındı
FETÖ/PDY operasyonları kapsanında örgütün TSK yapılanmasına yönelik devam eden aoruşturmalarda 23 muvazzaf astsubay yakalanarak gözaltına alınırken 9 kişinin muvazzaf astsubayın ise firari olarak arandığı öğrenildi.
Bugün 09:13 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz