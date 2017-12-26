23 astsubay gözaltına alındı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 32 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 20.12.2017 tarihinden itibaren birçok ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında firari olan 9 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.