"Bir gün herkes AK Partili olacak" sözlerine Küçükkaya'dan cevap!

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, ilçe binasında gerçekleştirdiği haftalık olağan basın açıklamasında kent gündemine dair açıklamalarda bulundu. Açıklamaya İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök ve ilçe yöneticileri katılım gösterdi. CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, “1’nci ve 2’nci İnönü Zaferleri’nin komutanı, Türkiye Cumhuriyetinin 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün ölüm yıldönümü. Bugün yaşananları izledikçe İsmet İnönü ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk halkı için güzel işler başardığını görüyoruz” şeklinde konuştu.

KHK’LARDAN VAÇGEÇMELİLER

Küçükkaya, “KHK’lar demokrasinin kismileştirildiği, yapı itibariyle demokrasiye uymayan uygulamalar. Dün çıkartılan KHK’lar ülkemizde daha acıları hafızamızdan silinmeden anarşiye tam anlamıyla davetiye çıkartmaktadır. Kurumsal kimlik olarak iktidar mensuplarının bir an evvel bu KHK’lardan vazgeçmelerini talep ediyoruz. Her ne kadar askeriyenin bütün düzenini bozsalar bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti iç ve dış huzuru sağlayabilecek kuvvettedir” diye konuştu.

CHP’Lİ OLMANIN ONURU BİZDE KALSIN

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’ın “Bir gün herkes AK Partili olacak” sözüne cevap veren Küçükkaya, “Hasan Ayaz bir gün herkesin AKP’li olmasını istiyor olabilir ama ben zinhar herkesin bir gün CHP’li olmasını istemiyorum. FETÖ ile ilişkiye grip dünyeviliğini kurtaran birinin CHP’li olmasını istemiyorum. Milletin orasına burasına hakaret edenlerin CHP’li olmasını istemiyorum. Kuran Kursu’nda 8-10 yaş arasında erkek çocuklara bile musallat olan bir zihniyetin CHP’li olmasını istemiyorum. Reza Zarraf’a hayırlı bir vatandaş diyenlerin, asgari ücret belirlenirken cimri, vergi borçlarını silerken cömert olanların CHP’li olmasını istemiyorum. CHP’li olmanın onuru bizde kalsın” dedi.

İCRA KURULU BELLİ OLDU

Küçükkaya konuşmasının ardından belli olan icra kurulunu açıkladı. İcra Kurulu şu şekilde: İlçe Sekreteri Mehmet Nazım Gençtürk, İlçe Saymanı Hande Sarıgül, İlçe Eğitim Sekreteri Osman İlhan Cebeci, Bilişim ve İletişim Sekreteri Dilşad Hasret Haczeyni.