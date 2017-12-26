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Yılbaşı öncesi ikramiye müjdesi!

Kartepe Belediyesi 2017 yılı dördüncü dilim devlet ikramiyeleri ödendi.

Kartepe Belediyesi 2017 yılı dördüncü dilim devlet ikramiyeleri çalışanların hesaplarına yatırıldı. 103 personelin hesabına ortalama 915 TL ödeme yapıldı. Yaklaşan yılbaşı öncesi yapılan ödeme çalışanları sevindirdi. Kartepe Belediye personeline yapılan ödeme hakkında Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar, Kartepe Belediyesi’nde çalışan 103 çalışana 910 TL ortalama ikramiye ödemesi yaptığı için Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e teşekkür etti.

ALIN TERİ KURUMADAN

Kartepe Belediyesi’nde devlet ikramiyelerinin yatırılması işçiler tarafından memnuniyetle karşılanırken Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Belediyemizin imkanları ölçüsünde personelimizi asla mağdur etmiyoruz. Biz işçilerimizin özlük hakkını verdiğimiz sürece işçiler de canı gönülden yüksek motivasyon ile çalışmaktadır. İşçimizin alın teri kurumadan haklarının ödenmesi temel görevlerimizdendir. Bu durum iş barışının ve iş huzurunun yanında işçinin performansını da olumlu etkilemektedir” dedi.

Bugün 09:20 TSİ - Ekonomi

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