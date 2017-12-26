Yılmaz Vural Gebze’ye geliyor

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Ahmet Yazıcı moderatörlüğünde gerçekleşecek spor söyleşisinin konuğu ünlü teknik adam Yılmaz Vural. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında gerçekleşecek olan “Türk Futbolu” konulu spor söyleşisinde Türk Futbolu her yönüyle incelenecek. Futbol severlerin yakından tanıdığı Yılmaz Vural deneyimlerini ve tecrübelerini Gebzeli futbol severler ile paylaşacak. 26 Aralık Salı günü saat 19:00’da başlayacak olan programa tüm Gebzeliler davetli.