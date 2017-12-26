Alınan bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi Çınaryolu Sokak'ta bulunan bir apartmanın bacasının alev aldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bacada çıkan yangını müdahale ederek söndürdü. Yangın dolayısıyla apartmanın çatısında küçük çapta hasar oluştu.
Bugün 09:35 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:36 TSİ )
Körfez'de baca yangını!
Körfez ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz