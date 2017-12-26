Körfez'de baca yangını!

Alınan bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi Çınaryolu Sokak'ta bulunan bir apartmanın bacasının alev aldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bacada çıkan yangını müdahale ederek söndürdü. Yangın dolayısıyla apartmanın çatısında küçük çapta hasar oluştu.