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Kamyoncular OGS mağduru! “Yavuz Sultan Selim” köprüsü korkulu rüyaları oldu

Yeni yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, kamyoncu esnafının adeta korkulu rüyası oldu. Kooperatif Başkanı İsmail Özkar, geçişler sırasında OGS’nin sürekli hatalı cezalar kestiğini belirtti ve konuyu yargıya taşıdıklarını söyledi

Büyük araçların İstanbul’a gidişleri sırasında kullanması zorunlu olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, özellikle kamyoncu esnafının korkulu rüyası oldu. Otomatik Geçiş Sistemi’nin (OGS) hep hata verdiğini söyleyen kamyoncular, sürekli geçiş ihlali cezaları ödediklerini, haksız yere kesilen cezalar yüzünden mahkemelik olduklarını söylüyorlar. Kamyoncu esnafı sürekli hatalı cezalar kesen sistemin gözden geçirilmesini istiyor.

KEŞKE YAPILMASAYDI

S.S. 4 Nolu Kullar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar, “Köprü medeniyettir, taşıma sektöründe çalışan bizler için yapılan her köprüye sevinmemiz gerekirken Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne sevinemiyoruz. Keşke hiç yapılmasaydı. Köprüdeki OGS’de meydana gelen hatalar yüzünden üyelerimizin evlerine gün aşırı ceza makbuzları ve haciz bildirimi geliyor.

“1 ARAÇ AYNI GÜN 3 KEZ NASIL GEÇEBİLİYOR?”

2 bin, 3 bin, 10 bin, hatta 25 bin lira cezai işlem uygulanan kamyoncuların olduğunu savunan Özkar, “Sistem o kadar ilginç çalışıyor ki bir aracın günde 3-4 defa geçmiş gibi görünmesi mümkün. En son Mehmet Meydan isimli bir üyemizin aracı ayrı ayrı günlerde 3’er defa köprüden geçtiği görünüyor. Bir araç 1 günde nasıl oluyor da aynı köprüden 3 defa geçebiliyor. Bunu biri çıkıp açıklasın” dedi.

BAKAN’A ÇAĞRI YAPTI!

İsmail Özkar, “Bu sıkıntının boyutu çizmeyi aşmış durumda. OGS’ler yüzünden borç batağına düşen meslektaşlarımız var. Sık sık gelen anlamsız cezaları adliyelere taşımış durumdayız. Başbakan Yardımcımız Fikri Işık’tan bu konuya el atmasını ya da bir milletvekilini görevlendirmesini istiyoruz” diyerek, konunun aciliyetini belirtti.

Bugün 09:36 TSİ - Gündem

Muhabir Bülent Ekinci

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