2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!

Faaliyette olan fakat olarak halen işyeri açma ve çalışma ruhsatı almamış olan işyerlerinin zaman geçirmeden ruhsatlarını almaları istenen uyarıda “2018 yılı itibariyle İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat ücretlerine yeniden değerleme oranında zam uygulanacaktır. Vatandaşlarımız zamlardan etkilenmemeleri için yılsonuna kadar başvurularını yapıp ruhsat işlemlerini sonuçlandırmaları gerekmektedir. İzmit Belediyesi olarak yasalar çerçevesinde vatandaşlara her türlü kolaylıklar sağlanmaktadır. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak işyerlerine yönelik ruhsat kontrollerimiz de devam etmekte ve denetimler sırasında ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işyerleri hakkında yasal işlem yapılmaktadır” denildi.