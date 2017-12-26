Faaliyette olan fakat olarak halen işyeri açma ve çalışma ruhsatı almamış olan işyerlerinin zaman geçirmeden ruhsatlarını almaları istenen uyarıda “2018 yılı itibariyle İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat ücretlerine yeniden değerleme oranında zam uygulanacaktır. Vatandaşlarımız zamlardan etkilenmemeleri için yılsonuna kadar başvurularını yapıp ruhsat işlemlerini sonuçlandırmaları gerekmektedir. İzmit Belediyesi olarak yasalar çerçevesinde vatandaşlara her türlü kolaylıklar sağlanmaktadır. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak işyerlerine yönelik ruhsat kontrollerimiz de devam etmekte ve denetimler sırasında ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işyerleri hakkında yasal işlem yapılmaktadır” denildi.
Bugün 10:01 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 16:20 TSİ )
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!
İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden işyerlerine ruhsat uyarısı yapıldı.
Bugün 10:01 TSİ - Ekonomi
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz