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Kredi çekerek borç verdi, bacağından vuruldu!

Körfez'de galericilik yapan Muhsin Boztaş, bacağından vuruldu!

Alınan bilgi ve iddialara göre, Körfez ilçesi Hereke'de meydana gelen olayda sahilde bir arkadaşı ile sohbet eden Muhsin Boztaş (51) yanlarına yaklaşan kapşonlu bir şahıs tarafından vuruldu. Kanlar içinde kalan Boztaş yanındaki arkadaşının yardımıyla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın perde arkasında ise borç olduğu tahmin ediliyor. Körfez'de galericilik yapan Boztaş, N.B. isimli bir kişiye 57 bin liralık kredi çekerek borç verdiğini fakat geri ödemediğini söyledi. Yakın zamanda borç verdiği şahsın evine gittiğini zor durumda kaldığını ve borcu ödemesini istediğini ifade eden Boztaş akabinde bu olayın yaşanmasını bu konulara bağladı. Polis şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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