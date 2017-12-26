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Kartepe’de yabani hayat içerişinde yürüyüş keyfi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen sabah yürüyüşlerinin sonuncusu bu hafta sonu Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde yoğun bir katılımla Uzuntarla Doğal Yaşam Parkı’nda gerçekleşti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun önderliğinde, başlayan ve kent geneline yayılan sağlıklı yaşam yürüyüşleri de bu hafta sonu Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, partinin ilçe teşkilatı üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nermin Tol, Kartepe Belediye başkan yardımcıları, müdürler, Kartepe Halise Türkkan Ortaokulu, Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA

Sabahın erken saatlerinde Kartepe Uzuntarla Doğal Yaşam Parkı’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, Kartepe İlçe Başkanı Üzülmez’in de katıldığı ısınma hareketleri sonrasında yürüyüşte 8 km’lik parkur tamamlandı. Yürüyüş boyunca vatandaşlar Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan hayvanları da görme imkanı buldular. Parkurun sonunda katılımcılara çorba ve çay ikram edildi.

AFRİKA'YI ARATMIYOR

Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi tarafından Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olarak hayata geçirilen Uzuntarla Doğal Yaşam Parkı, Afrika’daki doğal yaşam parklarını aratmıyor. Uzuntarla Doğal Yaşam Parkı toplam 1 milyon 870 bin metrekarelik alanda yapıldı. Özellikle hafta sonları için ideal bir mekan olarak, spor, doğa ve hayvan severlerin hizmetine sunulan park, çocuklu ailelerin de fazlasıyla ilgisini çekiyor.

Bugün 11:04 TSİ İHA Kocaeli- Spor

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