MHP bir yılını değerlendirdi: İzmit’in sürpriz partisiyiz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bir yıllık değerlendirme programını Imperial Park Otel’de gerçekleştirdi. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İlçe Başkanları ve İl Yöneticilerinin katıldığı programda, MHP’nin ilimizde bir yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar ve saha programları katılımcılara anlatıldı, yeni yıl planları üzerine görüşüldü. Ünlü, “Sırf toplantı yapmak için burada değiliz. Gerçekten bir şeyler yaptık. MHP’nin çıtasını yukarıya çıkarmak için vatandaşlarla yüz yüze konuşmak için sahada olduk. Neden MHP’ye neden Devlet Bahçeli ye oy vermeleri gerektiğini anlattık. Gidilmedik hiçbir bölge bırakmadık. Toplamda 200 Bin kişiye dokunduk. Kamuoyunu bilgilendirmek için seçim olmasa bile sahada çalıştık” dedi.

GİDİLMEDİK BÖLGE BIRAKMADIK

Toplantıda bir yıllık çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ünlü, “Bir yılda toplam 40 bölgeli 40*40 programı yaptık. Gebze’nin Muallim Köyünden Kartepe’nin Sakarya il sınırı olan Eşmesine, Kandıra'nın Beylerbeyinden Karamürsel'in Akçat’ına kadar gidilmedik hiçbir bölge bırakmadık. Neden MHP, niçin MHP olduğunu ve liderimiz Devlet Bahçeli’nin önemini anlattık ve toplamda 200.000 kişiye dokunan bir MHP olduk. MHP Kocaeli İl Teşkilatı olarak 472 mahalle muhtarlarımıza giderek muhtar ve vatandaşlarımızın problemlerini dinledik. MHP Kocaeli teşkilatı 2019 seçim çalışmaları kapsamında 10 Aralık Pazar sabahı sandık görevlileri ve parti teşkilat üyeleri olarak okullarda görev başındaydık. 1 Kasım 23.650 oy % 10.89, 7 Haziran 31.210 oy % 14.82, Seçim tatbikat sonucu olarak; 42.397 oy %17.82 yükseliş olduğu gözüküyor” şeklinde konuştu.

YEREL SEÇİMLERDE BAŞARILI OLACAĞIZ

MHP olarak yerel seçimlerde güçlü çıkacak bir yapıya sahibiz. Vatandaşımızı dinleyen, anlayan ve gönlüne giren bir parti olarak İzmit ilçe de sürpriz yapacak olan parti MHP'dir. MHP geçmiş dönemlerinde emeklerini esirgemeyen, davamıza bir ömür adamış insanlarımıza plaket ve madalyon verildi. Biz bugün ne yapıyorsak, zamanında onlar yaptı. Onları önemsiyoruz ve dava arkadaşlarımıza sahip çıkarak beraberliğimizi göstereceğiz. MHP Kocaeli İl Teşkilatı seçim atmosferine girmeden saha programları yapan, muhtarları ziyaret eden, STK’ları ziyaret eden, atanmış mahalle başkanlarını ziyaret eden, davaya adanmış bir ömür programı adı altında MHP’ye emek harcamış olan dava arkadaşlarını onurlandıracak bir çalışma programı yapmıştır. Bu çalışmalar seçim sattı maline girmeden yapılmıştır” diye konuştu.