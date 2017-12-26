Emekli askerin şüpheli ölümü!

Olay, İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde meydana geldi. İddiaya göre emekli asker olan 70 yaşındaki Ali Çiftçi’yi arkadaşları uyandıramadı. Rehabilitasyon merkezi yetkilileri hemen 112 ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Çiftçi’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ali Çiftçi’nin cenazesi Kocaeli Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.